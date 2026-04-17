«Захотелось теперь отцом стать»: экспериментальный боевик Pragmata от Capcom стартовал в Steam с «крайне положительными» отзывами

Как и было обещано, 17 апреля состоялся релиз научно-фантастического приключенческого экшена Pragmata от японского издателя и разработчика Capcom. Новинку уже успели оценить пользователи Steam.

Источник изображения: Steam (MOMMA AIN'T RAISED NO QUIT)

Pragmata поступила в продажу для PC (недоступна в российском сегменте Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Стоимость игры составляет $60 за стандартное издание и $70 за расширенное.

В преддверии релиза Pragmata вынесли вердикт западные критики — средняя оценка игры на Metacritic и OpenCritic составляет 87 %. СМИ сошлись во мнении, что эксперимент Capcom получился на редкость удачным.

Источник изображения: Capcom

Пользователи оказались к Pragmata ещё более благосклонны — на момент публикации у игры в сервисе Valve более 630 (960 с учётом покупок вне Steam) «крайне положительных» отзывов — рейтинг 96 %.

Игроки хвалят интересный сюжет, харизматичных персонажей, продуманный дизайн, графику, русскую озвучку и оптимизацию, а ругают реализацию защиты Denuvo. «Чёрт, захотелось теперь отцом стать», — переосмыслил жизнь pattience.

За первые часы после релиза пиковый онлайн Pragmata в Steam достиг 37 180 человек и наверняка продолжит рост на выходных. Как бы то ни было, для одиночной линейной игры по новой франшизе результат выглядит достойным.

События Pragmata разворачиваются в недалёком будущем на лунной исследовательской станции. Космонавту Хью и девочке-андроиду Диане предстоит бросить вызов сошедшему с ума ИИ, контролирующему комплекс, и вернуться на Землю.

Материалы по теме
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 %
«Концентрированный кайф»: киберпанковый боевик Replaced стартовал в Steam c «очень положительными» отзывами
Эксперимент, очевидно, удачный: критики вынесли вердикт научно-фантастическому боевику Pragmata от Capcom
Warhammer 40,000: Space Marine 2 превзошла «даже самые смелые мечты» издателя — на защиту Империума встали 12 миллионов космодесантников
Надёжный инсайдер подтвердил дату выхода Assassin’s Creed Black Flag Resynced — Ubisoft показала неуловимый ремейк журналистам
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале»
Теги: pragmata, capcom, приключенческий экшен
Telegram внезапно нормально заработал в России — но только на Android и с Premium-подпиской
Учёные подтвердили: частое использование ИИ влияет на мозг и снижает качество работы
Инвесторы насторожились: Сэм Альтман пытался направить деньги OpenAI в личные проекты
Anthropic выпустила Claude Design — дизайнерский ИИ для тех, кто в дизайне ничего не понимает
Новая статья: Darwin’s Paradox! — платформер с душой и щупальцами. Рецензия 3 ч.
«Выглядит намного лучше, чем раньше»: три минуты «чистого геймплея» Heroes of Might & Magic: Olden Era воодушевили фанатов перед ранним доступом 5 ч.
Тизер нового компаньона в дополнении «Неисчислимый музеон» разочаровал фанатов Warhammer 40,000: Rogue Trader 6 ч.
Инсайдер: в Game Pass может появиться тариф с доступом только к эксклюзивам Xbox, а будущее Call of Duty в сервисе под вопросом 7 ч.
Глава Nvidia: у Китая уже есть всё, что нужно для обучения ИИ уровня Claude Mythos 8 ч.
Google рассказала, как правильно разрабатывать приложения для Android с помощью ИИ 9 ч.
Хардкорный шутер Road to Vostok от финского разработчика-одиночки стал хитом раннего доступа Steam — 200 тысяч копий менее чем за две недели 9 ч.
Microsoft переделывает «Пуск» с нуля: изменение размеров, отключение разделов и другие настройки 9 ч.
Steam запустили на Nintendo Switch 9 ч.
Apple исправит ошибку с блокировкой iPhone из-за чешского спецсимвола 9 ч.
Храним здесь, запускаем там: OCI и AWS подружили свои облачные сети 3 ч.
ИИ-стартап Cerebras поставит OpenAI ускорители ещё на $20 млрд 4 ч.
В США втихую запустили крупнейшую ветряную электростанцию — оператор опасался реакции Трампа 7 ч.
До 4 Тбайт китайской флеш-памяти со скоростью до 12 000 Мбайт/с — YMTC выпустила SSD Zhitai TiPlus 9100 7 ч.
Европейские стартапы обещают обогнать ИИ-чипы Nvidia по эффективности в 100 раз — но им не хватает денег и фабрик 7 ч.
Asus уточнила, какие блоки питания получат кабель ROG Equalizer 12V-2x6 с защитой от выгорания — это будет не бесплатно 9 ч.
OpenAI получит долю в конкуренте Nvidia в сфере ИИ-чипов 9 ч.
Строительство новых ЦОД забуксовало и это может затормозить всю отрасль ИИ 10 ч.
Apple распродала все запасы MacBook Neo — свежие заказы придут не раньше мая 11 ч.
Dreame представила в России передовые роботы-пылесосы и другие новинки 11 ч.