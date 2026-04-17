«Захотелось теперь отцом стать»: экспериментальный боевик Pragmata от Capcom стартовал в Steam с «крайне положительными» отзывами

Как и было обещано, 17 апреля состоялся релиз научно-фантастического приключенческого экшена Pragmata от японского издателя и разработчика Capcom. Новинку уже успели оценить пользователи Steam.

Pragmata поступила в продажу для PC (недоступна в российском сегменте Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Стоимость игры составляет $60 за стандартное издание и $70 за расширенное.

В преддверии релиза Pragmata вынесли вердикт западные критики — средняя оценка игры на Metacritic и OpenCritic составляет 87 %. СМИ сошлись во мнении, что эксперимент Capcom получился на редкость удачным.

Пользователи оказались к Pragmata ещё более благосклонны — на момент публикации у игры в сервисе Valve более 630 (960 с учётом покупок вне Steam) «крайне положительных» отзывов — рейтинг 96 %.

Игроки хвалят интересный сюжет, харизматичных персонажей, продуманный дизайн, графику, русскую озвучку и оптимизацию, а ругают реализацию защиты Denuvo. «Чёрт, захотелось теперь отцом стать», — переосмыслил жизнь pattience.

За первые часы после релиза пиковый онлайн Pragmata в Steam достиг 37 180 человек и наверняка продолжит рост на выходных. Как бы то ни было, для одиночной линейной игры по новой франшизе результат выглядит достойным.

События Pragmata разворачиваются в недалёком будущем на лунной исследовательской станции. Космонавту Хью и девочке-андроиду Диане предстоит бросить вызов сошедшему с ума ИИ, контролирующему комплекс, и вернуться на Землю.