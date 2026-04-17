Инвесторы насторожились: Сэм Альтман пытался направить деньги OpenAI в личные проекты

В этом году OpenAI может выйти на IPO, и для всякой публичной компании важно демонстрировать целевое расходование средств и отсутствие конфликтов интересов у руководства. Вот здесь-то у инвесторов могут возникнуть вопросы к генеральному директору Сэму Альтману (Sam Altman), который финансовой дисциплиной с этой точки зрения не отличается.

По крайней мере, такой точки зрения придерживаются авторы публикации на страницах The Wall Street Journal. Прежде всего, Альтман был замечен в попытках направить полученные OpenAI средства на какие-то побочные проекты, в которые ранее инвестировал собственные деньги. Например, так произошло в случае со стартапом Helion, который пытается создать источники электроэнергии на основе термоядерного синтеза. Непосредственно Альтман является крупнейшим инвестором Helion, недавно компания начала испытывать финансовые трудности, поэтому глава OpenAI призвал последнюю направить деньги в её капитал.

Альтман также хотел использовать финансовые ресурсы OpenAI для поддержки аэрокосмической компании Stoke Space, которая чисто теоретически помогла бы лично ему соперничать с Илоном Маском (Elon Musk) в сфере производства ракет-носителей. Близкий к Альтману венчурный фонд Hydrazine является акционером Stoke Space. Очевидно, что подобные намерения вызывают у инвесторов OpenAI справедливые вопросы к оправданности подобных вложений в тот момент, когда сам стартап нацелен на максимально эффективное расходование средств. Ради экономии OpenAI отказалась от развития сервиса ИИ-генерации видео Sora, разорвала сотрудничество с Disney и отложила на неопределённый срок запуск чат-бота с эротическими функциями. В «родном» OpenAI Альтман никакими активами не обладает, но при этом имеет широкие полномочия по управлению стартапом. В декабре Альтман признался, что роль генерального директора OpenAI его не очень радует, а к идее выхода на IPO он относится неоднозначно.

До того, как стать генеральным директором OpenAI, Сэм Альтман возглавлял венчурный фонд Y Combinator, а потому успел сколотить инвестиционный портфель из нескольких сотен стартапов. Некоторые из них в дальнейшем заключили выгодные сделки с OpenAI, способствуя личному обогащению Альтмана. Акции различных стартапов он использует в качестве залога для получения кредитов, направляемых на новые инвестиции. Структура личного капитала Альтмана непрозрачна, даже руководство OpenAI не может понимать, как те или иные интересы Альтмана могут влиять на принятие решений при управлении данным стартапом.

В классическом варианте совет директоров публичных компаний обычно следит за тем, чтобы у генерального директора не было существенных интересов в других компаниях, но в качестве вознаграждения ему полагаются акции собственной компании. Альтман же в силу происхождения OpenAI от некоммерческой организации никогда долю в капитале стартапа не получал, ему лишь выплачивали вознаграждение в денежной форме. За 2024 год он на посту генерального директора OpenAI заработал всего $66 000, например. Выступая в Сенате США в 2023 году, Альтман заявил, что «делает эту работу, потому что любит её».

Считается, что потенциальные конфликты интересов Альтмана стали одной из причин, по которой совет директоров в ноябре 2023 года добился его временной отставки. После его возвращения и формирования нового состава директоров был создан профильный комитет, призванный следить за отсутствием конфликта интересов, но отчёты о его деятельности с тех пор не предоставлялись.

Инвестором в стартап Helion Альтман является с 2014 года, и теперь компания утверждает, что близка к производству источников дешёвой электроэнергии, получаемой методом термоядерного синтеза. Когда в начале 2025 года Helion привлекала очередную порцию средств на своё развитие, Альтман попросил японскую корпорацию SoftBank вложиться в капитал стартапа, и основатель Масаёси Сон (Masayoshi Son) лично принимал участие в обсуждении сделки. Руководство SoftBank таким поворотом было удивлено, поскольку подобное перенаправление средств произошло внезапно.

Helion держит свои разработки в секрете и не особо делится прогрессом в сфере разработки термоядерных реакторов. Предполагалось, что их седьмое поколение под условным обозначением Polaris должно было появиться в 2024 году, впервые продемонстрировав возможность вырабатывать больше энергии, чем потреблять. Выпуск таких установок налажен не был, но Helion заявила, что достигла нужного этапа в разработках. В 2021 году Альтман вложил в капитал стартапа $375 млн, назвав его вторым по значимости проектом в своей жизни после OpenAI. Крупнейший инвестор OpenAI в лице корпорации Microsoft согласился с 2028 года покупать электроэнергию у Helion.

Свежий раунд финансирования Helion должен был оценить стартап в $35 млрд и привлечь около $1 млрд, из которых Альтман готов был предоставить половину, но не только собственных средств, а ещё и принадлежащих OpenAI. Руководство последней неодобрительно отнеслось к этой идее, некоторые представители OpenAI вообще выразили сомнение в жизнеспособности технологии Helion. Собрать требуемую сумму в OpenAI не удалось, но компания всё равно договорилась с Helion о покупке 50 ГВт электроэнергии к 2035 году. Без поддержки OpenAI энергетический стартап теперь рассчитывает привлечь только $250 млн и оценить свою капитализацию в $15 млрд. Одним из инвесторов выступит фонд Thrive Capital, который поддерживает и OpenAI. В прошлом месяце Альтман вышел из состава совета директоров Helion, чтобы избежать явного конфликта интересов.

Альтман также пытался поставить финансовые ресурсы OpenAI на службу своим личным амбициям, которые толкают его на соперничество с Илоном Маском (Elon Musk) и в некоторой степени на подражание богатейшему человеку планеты. Глава OpenAI поддержал в прошлом году стартап Merge Labs, который разрабатывает мозговые импланты и пытается конкурировать с Neuralink Илона Маска. В январе этого года Альтман попытался направить на поддержку Merge Labs финансовые ресурсы OpenAI. Глава последней входит в состав совета директоров Merge Labs, но не владеет какими-либо активами стартапа.

Прошлым летом Альтман попробовал купить крупный пакет акций аэрокосмической компании Stoke Space или поглотить её полностью, используя финансовые ресурсы OpenAI. Вместо этого акционером конкурента SpaceX стал близкий к Альтману венчурный фонд Hydrazine. К февралю этого года глава OpenAI охладел к идее строительства центров обработки данных в космосе, назвав её смехотворной. Члены совета директоров OpenAI также критически к ней отнеслись, поэтому компания и не приняла участия в финансировании Stoke Space.

После прихода на пост директора OpenAI по продуктам Фиджи Симо (Fiji Simo) стратегия стартапа начала заметно меняться. Усилия сосредоточены сейчас на создании «суперприложения», которое помогло бы укрепить позиции OpenAI в корпоративном сегменте рынка. Некоторые из продвигаемых Альтманом инициатив отвергнуты или заморожены, включая генератор видео Sora и «режим для взрослых» в ChatGPT. В рамках подготовки к IPO влияние Фиджи Симо должно было возрасти, но из-за проблем со здоровьем она была вынуждена уйти в отпуск в этом месяце. Её функции будут распределены между четырьмя другими руководителями OpenAI, но имя Альтмана в этом контексте не упоминалось.