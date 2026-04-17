Выходцы из Qualcomm, Apple и Nuvia создали разработчика процессоров Nuvacore

Архитекторы процессоров и систем на чипах Джерард Уильямс (Gerard Williams), Джон Бруно (John Bruno) и Рам Шринивасан (Ram Srinivasan), которые ранее работали в Apple, Nuvia и Qualcomm, учредили новый стартап Nuvacore, который будет разрабатывать процессоры и обещает «переписать правила кремния».

Универсальные процессорные ядра Nuvacore, обещают разработчики, смогут преуспеть во всех задачах искусственного интеллекта в центрах обработки данных; девиз компании — «Создано для высот» (Engineered for Altitude). Сейчас лидерами рынка в полупроводниковой отрасли являются компании, представляющие «старую гвардию». Эти компании выпускают продукцию, которая совершенствуется неспешным эволюционным порядком, «но по мере стремительного роста требований к ИИ и базовой инфраструктуре итераций уже недостаточно», указывают в Nuvacore.

Компания намеревается с нуля разработать новое универсальное ядро центрального процессора, оптимизированное для ЦОД и инфраструктуры ИИ, обеспечив максимальную производительность и эффективность использования площади. Ядро будет оптимизировано для длительного выполнения вычислительных задач, в том числе постоянно активных рабочих нагрузок передовых систем ИИ и ИИ-агентов. Используемые в современных ЦОД процессоры также специально разрабатываются для работы в круглосуточном режиме при высокой загрузке и продолжительных рабочих нагрузок. Nuvacore делает упор на оптимизацию для сред с высокими нагрузками в области ИИ — чем её процессоры будут отличаться от существующих, покажет время. Возможно, речь идёт об оптимизации работы центральных процессоров совместно с ИИ-ускорителями или новых функциях для обработки огромных объёмов данных, характерных для систем ИИ.

В Nuvacore не раскрывают, какая архитектура набора инструкций будет использоваться в её процессорах. Одним из вероятных вариантов представляется архитектура Arm — сегодня многие облачные провайдеры разрабатывают собственные процессоры на базе Arm для рабочих задач в области ИИ.

В Apple Джерард Уильямс занимался разработкой ядер центральных Arm-процессоров для iPhone, iPad и компьютеров Mac — начиная с поколения Cyclone 2013 года (чип Apple A7 для iPhone 5S) до Firestorm (процессоры Apple M1 и A14). Он тесно сотрудничал со специалистом по системной архитектуре Джоном Бруно и экспертом по системам на кристалле Рамом Шринивасаном; ещё одним знаковым сотрудником был Ману Гулати (Manu Gulati) — ведущий архитектор систем на чипе для нескольких поколений iPhone и iPad с 2009 по 2017 год.

Впоследствии Уильямс, Бруно и Гулати основали Nuvia, которая разрабатывала высокопроизводительные Arm-процессоры для ЦОД. В 2021 году компанию поглотила Qualcomm, которая стала использовать технологии Nuvia в потребительских устройствах, хотя не исключено, что они появятся и в серверных системах. Nuvacore намеревается наладить выпуск универсальных процессоров, предназначенных для передовых ИИ-систем и агентных вычислений. Современные облачные провайдеры вкладывают десятки миллиардов долларов в собственные чипы для тех же задач — возможно, они будут рады использовать уже готовые решения, если те окажутся лучше адаптированы для их ИИ.