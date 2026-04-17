Взрывной олдскульный боевик Huntdown: Overtime с привкусом VHS не заставит себя долго ждать — новый трейлер и дата выхода в раннем доступе Steam

Издательство Coffee Stain Publishing и разработчики из шведской студии Easy Trigger Games объявили дату выхода в раннем доступе Huntdown: Overtime — взрывного ретроэкшена в лучших традициях боевиков эпохи VHS.

Напомним, Huntdown: Overtime была представлена в конце января и готовилась к дебюту в раннем доступе на протяжении второго квартала текущего года (с апреля по июнь). План остался в силе.

Как стало известно, ранний доступ Huntdown: Overtime откроется в Steam уже 7 мая 2026 года. Анонс даты выхода сопровождался геймплейным трейлером, «проигрываемым» с VHS-кассеты.

«Ваши отзывы будут напрямую влиять, как развивается игра. Когда придёт время, мы пригласим вас погрузиться в игру, порвать её на части и помочь нам сделать нечто по-настоящему особенное», — предупредили разработчики.

Huntdown: Overtime позиционируется как «роглайк-приквел» экшен-платформера Huntdown, вышедшего в 2020 году. В главной роли — знакомый фанатам оригинальной игры охотник за головами Джон Сойер.

Пользователям предстоит вступать в ожесточённые перестрелки, умирать и возвращаться: каждая смерть отправляет героя на операционный стол, где его человеческая плоть систематически заменяется металлом.

Обещают историю превращения Джона Сойера в кибернетическую легенду, жестокий и динамичный экшен, внушительный арсенал, широкий выбор апгрейдов, яркий сплав классики и новых технологий, а также текстовый перевод на русский.