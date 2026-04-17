реклама
Чат-бот Anthropic Claude Opus написал эксплойт для Google Chrome всего за $2283

Исследователь в области кибербезопасности Мохан Педхапати (Mohan Pedhapati) рассказал, как при помощи модели искусственного интеллекта Anthropic Claude Opus 4.6 написал полную цепочку эксплойтов для взлома движка JavaScript V8 в браузере Google Chrome 138, на котором работает актуальный клиент Discord.

Источник изображения: anthropic.com

Источник изображения: anthropic.com

Процесс написания цепочки эксплойтов занял неделю, сообщил исследователь — в процессе были израсходованы 2,3 млрд токенов и $2283 за доступ к ИИ-модели через API; он также приложил собственные усилия, в общей сложности проведя 20 часов в решении задач по устранению тупиковых ситуаций. Сумма, в которую обошлось создание схемы взлома, представляется значительной для одиночки, признал Мохан Педхапати; с другой стороны, без посторонней помощи человек работал бы над аналогичным проектом несколько недель. Проект оказался выгодным и в экономическом плане — вознаграждение от Google и Discord за сообщение о таком эксплойте может составить около $15 000. И это только легальный рынок — за уязвимость нулевого дня киберпреступники могли бы заплатить другие деньги.

Многие сервисы выпускают свои приложения на фреймворке Electron, который, в свою очередь, основывается на Chrome — так делают не только в Discord, но и, например, в Slack. Вот только актуальный код фреймворка на одну версию отстаёт от браузера, а разработчики приложений не всегда оперативно обновляют зависимости, да и пользователи не всегда ставят последние версии приложений. Клиент Discord автор опыта выбрал потому, что он работает на Chrome 138, то есть отстаёт от текущей версии браузера на девять основных версий.

Любой начинающий программист, указывает Мохан Педхапати, при наличии достаточного терпения и ключа API для доступа к ИИ-модели способен взломать необновлённое ПО — «это вопрос времени, а не вероятности». Более того, «каждый патч — это, по сути, подсказка для эксплойта», потому что проекты с открытым исходным кодом разрабатываются прозрачно, то есть исправления часто оказываются общедоступными в коде ещё до того, как выпускается обновлённая версия программы в целом. Чтобы защитить приложения от подобных атак, эксперт рекомендует внимательнее следить за зависимостями и оперативно вносить изменения, а также выпускать патчи безопасности автоматически, чтобы пользовательское ПО не оставалось уязвимым, если обновление установить просто забыли. Наконец, проектам с открытым исходным кодом следует соблюдать осторожность при публикации подробных данных об уязвимостях.

Теги: anthropic, claude, chrome, эксплойт
anthropic, claude, chrome, эксплойт
