Apple распродала все запасы MacBook Neo — свежие заказы придут не раньше мая

Спрос на бюджетный ноутбук Apple MacBook Neo оказался выше первоначальных ожиданий. На данный момент уже распроданы все запасы устройств на текущий месяц. Это означает, что при покупке MacBook Neo в настоящее время ждать его доставки придётся до мая.

Ситуация с запуском MacBook Neo больше напоминает то, что обычно происходит на старте продаж флагманских iPhone. Розничные продажи MacBook Neo начались больше месяца назад, но покупатели продолжают приобретать доступные ноутбуки стоимостью $599 быстрее, чем Apple их производит.

Официальный анонс MacBook Neo состоялся 4 марта, возможность сделать предзаказ на покупку устройства появилась вскоре после этого. В розницу ноутбук поступил через неделю, 11 марта. Стартовые запасы распродались достаточно быстро и с тех пор Apple не может в полной мере удовлетворить высокий уровень спроса.

MacBook Neo доступен в серебристом, розовом, цитрусовом и синем вариантах цветового исполнения корпуса. Покупатели также могут выбирать между версиями устройства с накопителем на 256 Гбайт или 512 Гбайт. Во втором варианте также реализована поддержка функции Touch ID. Если покупать MacBook Neo на сайте Apple прямо сейчас, то, независимо от выбранного цвета и конфигурации, доставка устройства будет осуществлена в период с 1 по 8 мая.

Несколько иначе ситуация может обстоять в фирменных магазинах Apple, где те или иные версии MacBook Neo в течение месяца периодически появляются и доступны для самовывоза. Что касается ретейлеров, то на Amazon новый ноутбук Apple должен появиться 21 апреля по сниженной на 30 дней цене $589,99. Модель с накопителем на 512 Гбайт также дешевле на $10 по сравнению с ценой Apple должна поступить в продажу 22 апреля. На Walmart можно приобрести серебристый MacBook Neo с доставкой на следующий день, а версию устройства в синем цвете — с доставкой через два дня.