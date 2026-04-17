Строительство новых ЦОД забуксовало и это может затормозить всю отрасль ИИ

Задержки в строительстве новых центров обработки данных в США грозят обернуться задержками во внедрении технологий искусственного интеллекта крупнейшими в мире технологическими компаниями — отстать от графика рискуют до 40 % всех проектов.

Источник изображений: nebius.com

Задержка более трёх месяцев грозит крупным проектам Microsoft, OpenAI и других технологических компаний, сообщает Financial Times со ссылкой на информацию от аналитической компании SynMax. Строительство объектов мощностью в сотни мегаватт задерживается из-за бюрократии и хронического дефицита рабочей силы, электроэнергии и оборудования. По этом причинам технологические компании не смогут достаточно оперативно обернуть колоссальные инвестиции новыми источниками дохода. Гиперскейлеры сейчас соревнуются в строительстве всё более крупных ЦОД, стремясь начать ввод в эксплуатацию объектов мощностью от 1 ГВт — примерно столько же вырабатывает ядерный реактор.

В этом году ожидается сдача нескольких таких объектов, в том числе принадлежащих Amazon Web Services, Meta и xAI, но из-за задержек обозначился рост разрыва между масштабами инвестиций в ИИ и способностью операторов обеспечить необходимую для его работы инфраструктуру. Эксперты SynMax для оценки хода строительства объектов анализируют их спутниковые снимки — эти данные сопоставляются с показателями, которые собирает исследовательская компания IIR Energy, которая следит за публичными заявлениями, разрешительной документацией и опрашивает причастных к проектам работников на местах.

Один из наиболее известных проектов — комплекс мощностью 1,4 ГВт в техасском округе Шаклфорд, который строится Oracle для нужд OpenAI. На участке площадью 485 га разместятся 10 зданий — выступающая подрядчиком Vantage Data Centers планирует сдать первое из них во второй половине 2026 года. На спутниковых снимках видно, что расчищено место только для шести, и по состоянию на начало апреля признаки строительства видны только на одном. Эксперты SynMax считают, что объект не сдадут раньше декабря, а если ориентироваться на всю отрасль, то произойти это может и в конце 2027 года. Небыстро продвигается строительство объектов для OpenAI в техасском округе Милам на площадке с проектной мощностью 1,2 ГВт; из крупных объектов в штате только один, в Абилине, планируют сдать до конца текущего года.

Руководители строительных проектов для OpenAI жалуются на нехватку квалифицированных рабочих — от электриков до монтажников трубопроводов — дефицит не прекращается весь срок строительства. Ещё одна причина задержек — перегрузка электросетей и нехватка оборудования, такого как газовые турбины и трансформаторы; из-за удалённости объектов затраты на рабочую силу выросли на 30 %.

Компания Nebius бывшего главы «Яндекса» Аркадия Воложа в прошлом году заключила с Microsoft сделку, в рамках которой обязалась построить в штате Нью-Джерси объект мощностью 300 МВт и завершила первый этап строительства в конце 2025 года. Но последние этапы строительства продвигаются медленнее, показывают спутниковые снимки: конструкции уже установлены, но, судя по тепловым снимкам, оборудование в эксплуатацию ещё не введено. Проект столкнулся с трудностями при получении разрешений и с противодействием со стороны местного населения. Запущена процедура общественных слушаний, из-за которой сроки обычно отодвигаются, а сопротивление со стороны общественности нарастает. При этом Nebius не подтвердила, что испытывает какие-либо сложности.

Более чем на 60 % запланированных к сдаче на следующий год объектов, по оценкам SynMax, строительство ещё не начиналось, что усиливает опасения по поводу задержек для всей отрасли.

Теги: цод, ии, строительство
