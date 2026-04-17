OpenAI получит долю в конкуренте Nvidia в сфере ИИ-чипов

OpenAI выплатит разработчику чипов Cerebras более $20 млрд за использование серверов на базе продуктов стартапа в течение трёх лет. Это вдвое больше, чем предполагалось ранее: в начале года OpenAI договорилась о покупке у Cerebras до 750 мегаватт вычислительных мощностей.

В сообщении сказано, что в рамках достигнутых договорённостей OpenAI получит варранты на миноритарную долю в Cerebras, которая в дальнейшем может быть увеличена. В дополнение к этому OpenAI предоставит Cerebras около $1 млрд для финансирования строительства центров обработки данных, которые будут использоваться для обслуживания ИИ-продуктов компании.

По данным источника, Cerebras раскроет детали сделки уже на этой неделе. На данный момент официальные представители OpenAI и Cerebras воздерживаются от комментариев по данному вопросу. Напомним, Cerebras позиционирует себя в качестве конкурента Nvidia — крупнейшего производителя ИИ-чипов. Стартап планировал провести IPO в США, но отложил его из-за проверки комитета по иностранным инвестициям США на предмет соответствия требованиям национальной безопасности. Внимание ведомства привлекли вложения со стороны компания G42 из ОАЭ, связанной с облачными вычислениями и искусственным интеллектом, а также являющейся крупнейшим клиентом Cerebras. По данным источника, американские власти подозревают G42 в связях с Китаем.