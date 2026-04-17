До 4 Тбайт китайской флеш-памяти со скоростью до 12 000 Мбайт/с — YMTC выпустила SSD Zhitai TiPlus 9100

Компания Zhitai, потребительский бренд китайского производителей чипов флеш-памяти YMTC, представила TiPlus 9100 — серию твердотельных накопителей стандарта PCIe 5.0. В основе новинок используется архитектура YMTC Xtacking 4.0 TLC NAND. Производитель позиционирует новинки в качестве решений для игровых ноутбуков, тонких портативных устройств и настольных компьютеров.

В серию накопителей TiPlus 9100 NVMe M.2 входят модели ёмкостью 1, 2 и 4 Тбайт. Это не первый клиентский SSD PCIe 5.0 от YMTC. В марте компания выпустила серию накопителей PC550, построенную на той же технологии Xtacking 4.0 NAND. Модели PC550 предлагают скорость последовательного чтения до 10 500 Мбайт/с.

Накопители серии TiPlus 9100 предлагают более высокую производительность благодаря использованию более скоростного контроллера. Несмотря на то, что TiPlus 9100 не оснащаются выделенной кеш-памятью DRAM, они обеспечивают скорость последовательного чтения до 12 000 Мбайт/с и скорость последовательной записи до 10 700 Мбайт/с. Производительность случайных операций у новинок достигает 1,85 млн IOPS. Заявленный ресурс составляет до 2400 TBW (терабайт перезаписанных данных).

Односторонняя компоновка накопителей обеспечивает их совместимость с тонкими ноутбуками. Zhitai предлагает собственное программное обеспечение для мониторинга работоспособности SSD, тестирования производительности, миграции, отслеживания температуры и оценки срока службы.

В Китае накопитель Zhitai TiPlus 9100 ёмкостью 1 Тбайт предлагается за 1459 юаней (около $214), версия на 2 Тбайт — за 2559 юаней (около $375), а вариант на 4 Тбайт оценивается в 4999 юаней (около $733).

Материалы по теме
Китай разгоняет производство памяти: YMTC построит ещё два завода по выпуску NAND
YMTC представила PCIe 5.0 SSD с собственной памятью — PC550 со скоростью до 10,5 Гбайт/с
Власти США запретят закупку отдельных китайских полупроводниковых изделий для государственных нужд
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2
Рекордные доходы Samsung в первом квартале повысили риск новых забастовок сотрудников
Китайские учёные совершили рывок в сверхплотной голографической записи
Теги: zhitai, ymtc, китайские производители, pci express 5.0, ssd, nvme, твердотельный накопитель
Telegram внезапно нормально заработал в России — но только на Android и с Premium-подпиской
Учёные подтвердили: частое использование ИИ влияет на мозг и снижает качество работы
Инвесторы насторожились: Сэм Альтман пытался направить деньги OpenAI в личные проекты
«Захотелось теперь отцом стать»: экспериментальный боевик Pragmata от Capcom стартовал в Steam с «крайне положительными» отзывами
Anthropic выпустила Claude Design — дизайнерский ИИ для тех, кто в дизайне ничего не понимает
Новая статья: Darwin’s Paradox! — платформер с душой и щупальцами. Рецензия 3 ч.
«Выглядит намного лучше, чем раньше»: три минуты «чистого геймплея» Heroes of Might & Magic: Olden Era воодушевили фанатов перед ранним доступом 5 ч.
Тизер нового компаньона в дополнении «Неисчислимый музеон» разочаровал фанатов Warhammer 40,000: Rogue Trader 6 ч.
Инсайдер: в Game Pass может появиться тариф с доступом только к эксклюзивам Xbox, а будущее Call of Duty в сервисе под вопросом 7 ч.
Глава Nvidia: у Китая уже есть всё, что нужно для обучения ИИ уровня Claude Mythos 8 ч.
Google рассказала, как правильно разрабатывать приложения для Android с помощью ИИ 9 ч.
Хардкорный шутер Road to Vostok от финского разработчика-одиночки стал хитом раннего доступа Steam — 200 тысяч копий менее чем за две недели 9 ч.
Microsoft переделывает «Пуск» с нуля: изменение размеров, отключение разделов и другие настройки 9 ч.
Steam запустили на Nintendo Switch 9 ч.
Apple исправит ошибку с блокировкой iPhone из-за чешского спецсимвола 9 ч.
Храним здесь, запускаем там: OCI и AWS подружили свои облачные сети 3 ч.
ИИ-стартап Cerebras поставит OpenAI ускорители ещё на $20 млрд 4 ч.
В США втихую запустили крупнейшую ветряную электростанцию — оператор опасался реакции Трампа 7 ч.
До 4 Тбайт китайской флеш-памяти со скоростью до 12 000 Мбайт/с — YMTC выпустила SSD Zhitai TiPlus 9100 7 ч.
Европейские стартапы обещают обогнать ИИ-чипы Nvidia по эффективности в 100 раз — но им не хватает денег и фабрик 7 ч.
Asus уточнила, какие блоки питания получат кабель ROG Equalizer 12V-2x6 с защитой от выгорания — это будет не бесплатно 9 ч.
OpenAI получит долю в конкуренте Nvidia в сфере ИИ-чипов 9 ч.
Строительство новых ЦОД забуксовало и это может затормозить всю отрасль ИИ 10 ч.
Apple распродала все запасы MacBook Neo — свежие заказы придут не раньше мая 11 ч.
Dreame представила в России передовые роботы-пылесосы и другие новинки 11 ч.