Компания Zhitai, потребительский бренд китайского производителей чипов флеш-памяти YMTC, представила TiPlus 9100 — серию твердотельных накопителей стандарта PCIe 5.0. В основе новинок используется архитектура YMTC Xtacking 4.0 TLC NAND. Производитель позиционирует новинки в качестве решений для игровых ноутбуков, тонких портативных устройств и настольных компьютеров.

В серию накопителей TiPlus 9100 NVMe M.2 входят модели ёмкостью 1, 2 и 4 Тбайт. Это не первый клиентский SSD PCIe 5.0 от YMTC. В марте компания выпустила серию накопителей PC550, построенную на той же технологии Xtacking 4.0 NAND. Модели PC550 предлагают скорость последовательного чтения до 10 500 Мбайт/с.

Накопители серии TiPlus 9100 предлагают более высокую производительность благодаря использованию более скоростного контроллера. Несмотря на то, что TiPlus 9100 не оснащаются выделенной кеш-памятью DRAM, они обеспечивают скорость последовательного чтения до 12 000 Мбайт/с и скорость последовательной записи до 10 700 Мбайт/с. Производительность случайных операций у новинок достигает 1,85 млн IOPS. Заявленный ресурс составляет до 2400 TBW (терабайт перезаписанных данных).

Односторонняя компоновка накопителей обеспечивает их совместимость с тонкими ноутбуками. Zhitai предлагает собственное программное обеспечение для мониторинга работоспособности SSD, тестирования производительности, миграции, отслеживания температуры и оценки срока службы.

В Китае накопитель Zhitai TiPlus 9100 ёмкостью 1 Тбайт предлагается за 1459 юаней (около $214), версия на 2 Тбайт — за 2559 юаней (около $375), а вариант на 4 Тбайт оценивается в 4999 юаней (около $733).