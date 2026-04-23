Chuwi представила мощный мини-ПК AuBox X на настоящем Intel Core Ultra

Компания Chuwi представила компактный мини-ПК AuBox X, ориентированный на повседневные задачи, работу с мультимедиа и сценарии, связанные с ИИ. Новинка сочетает небольшой форм-фактор с довольно мощным процессором и рассчитана на пользователей, которым важно сэкономить место на рабочем столе без серьёзных компромиссов по производительности. Одновременно новинка является попыткой восстановить подорванное доверие к бренду.

AuBox X предлагается в версиях на базе процессоров Intel Core Ultra 5 226V и Core Ultra 7 256V (архитектура Lunar Lake), которые оснащены восемью ядрами и способны работать на частоте до 4,5 и 4,8 ГГц соответственно. Важной особенностью платформы является наличие встроенного нейронного процессора Intel AI Boost, обеспечивающего до 47 TOPS вычислительной мощности для задач искусственного интеллекта. А в сочетании с мощной встроенной графикой совокупная производительность системы в ИИ-нагрузках достигает 115 TOPS, что позволяет ускорять обработку изображений, шумоподавление, работу ассистентов вроде Copilot и другие подобные сценарии. Отдельно отметим, что новинка справится с популярным сейчас ИИ-агентом OpenClaw.

За графику у Core Ultra 5 226V отвечает встроенное ядро Intel Arc 130V с частотой до 1,85 ГГц, тогда как Core Ultra 7 256V предлагает более мощную Arc 140V с частотой до 1,95 ГГц. Оба графических ядра подходят не только для базовых задач, но и для работы с фото и видео, а также для не слишком требовательных игр. AuBox X способен одновременно работать с тремя дисплеями, включая вывод изображения в разрешении до 8K при 60 Гц или 4K с повышенной частотой обновления. Это делает устройство пригодным не только для офисных задач, но и для более требовательных рабочих сценариев, включая многомониторные конфигурации.

Объём оперативной памяти составляет 16 Гбайт LPDDR5X с высокой частотой 8533 МТ/с — она интегрирована непосредственно в процессорный пакет, что снижает задержки и повышает общую отзывчивость системы. В качестве накопителя используется SSD объёмом 512 Гбайт, при этом предусмотрена возможность расширения за счёт дополнительных слотов M.2.

Отдельный акцент сделан на энергоэффективности и уровне шума. TDP процессора варьируется от 8 до 37 Вт, что позволяет системе оставаться холодной и практически бесшумной даже при длительной нагрузке. Благодаря этому AuBox X подходит для использования в домашних условиях, офисах и даже в качестве компактного медиацентра.

Несмотря на компактные размеры (128,4 × 128,4 × 40,5 мм) и вес около 580 г, AuBox X предлагает широкий набор интерфейсов. В числе доступных портов — USB4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с, что открывает возможности для ускорения системы — можно подключить внешнюю видеокарту. Есть также несколько USB-A, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, аудиоразъём и сетевой интерфейс 2.5GbE. Также поддерживаются беспроводные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Мини-ПК выходит на рынок на фоне недавнего скандала вокруг других устройств Chuwi. Напомним, что не так давно выяснилось, что часть ноутбуков CoreBook X и CoreBook Plus, в которых заявлялось использование процессоров Ryzen 5 7430U, фактически оснащалась более старыми и менее производительными Ryzen 5 5500U. Компания признала проблему, назвав её «производственной ошибкой», и сейчас активно работает с пострадавшими клиентами. Им обещан полный возврат средств. В официальном заявлении производитель принёс извинения и подчеркнул, что намерен оперативно урегулировать ситуацию и «обеспечить полную защиту прав пользователей».

Chuwi заверила, что с новым AuBox X подобных и никаких других проблем нет, и пообещала, что подобные ошибки не повторятся в будущем.

Мини-ПК Chuwi AuBox X уже поступил в продажу по цене от $699 за версию с чипом Core Ultra 5, тогда как старшая версия на Core Ultra 7 оценивается в $829.

