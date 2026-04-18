ИИ показал прогресс в изучении редких и малоизвестных языков

Большие языковые модели искусственного интеллекта стали активно сокращать языковой разрыв по всему миру — самые передовые добились существенных успехов в работе с редкими языками, которые представляли сложности для предшествующих систем. Об этом сообщил TechRadar со ссылкой на исследование компании RWS.

Модель Google Gemini Pro получила высокие оценки качества (выше 4,5 из 5 баллов) в знании языка киньяруанда, на котором говорят 12 млн человек в Руанде, Уганде и Демократической Республике Конго. Прогресс авторы исследования объяснили тем, что ИИ часто обращается к общим статистическим закономерностям разных языков. Передовым моделям уже не требуются огромные наборы информации для каждого языка — ограниченные объёмы обучающих данных компенсируются за счёт механизмов межъязыкового переноса. Ещё один положительный фактор — улучшения в работе токенизатора, то есть средства, которое разбивает слова из запросов на фрагменты, называемые токенами. Всё это помогает моделям ИИ качественнее работать с редкими и малоизвестными языками.

В ходе исследования эксперты обнаружили эффект «дрейфа бенчмарка», при котором возможности моделей неожиданно меняются при переходе от одной версии к другой. Так, последняя версия OpenAI GPT отстаёт от более мелких в нескольких задачах на генерацию контента, хотя её предшественница оказывалась более эффективной в тех же задачах. Эффективность токенизатора также может сильно отличаться между поколениями моделей — при работе с определёнными языками одна оказывается в 3,5 раза экономичнее другой. То есть при выборе модели для развёртывания в многоязычных приложениях полагаться на результаты тестов предыдущих систем не следует.

До недавнего времени многие лаборатории ИИ отдавали приоритет показателям производительности на английском и нескольких других основных языках мира; современные модели в значительной мере преуспели в этих областях, разработчики начинают отдавать приоритет охвату широкой аудитории, и, как ожидают эксперты, этому примеру будут следовать многие. При этом оценка в 4,5 балла из 5 не гарантирует реального уровня владения языком, и многоязычная поддержка до сих пор не стала предметом первой необходимости. Разработчики обращаются к материалам на редких языках отчасти и потому, что англоязычные источники уже исчерпаны. Но всё-таки ИИ продолжает разрушать языковые барьеры.