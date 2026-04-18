Суд возобновил иск VLSI к Intel на $3 млрд и передал патентный спор на рассмотрение присяжных

Федеральный апелляционный суд США вернул на новое рассмотрение патентный иск VLSI Technology к Intel на $3 млрд, отменив решение 2024 года, по которому процессоры Intel не нарушали патент VLSI на метод измерения максимальной частоты в многоядерных чипах. Дело, поданное ещё в 2017 году, теперь рассмотрят присяжные.

Источник изображения: Wesley Tingey / unsplash.com

Апелляционный суд решил, что этот спор нельзя разрешить в порядке упрощённого судопроизводства, поэтому вопрос о нарушении патента должны рассмотреть присяжные. Само по себе это решение не устанавливает ответственность Intel, но отменяет выгодное для компании досрочное завершение дела. Одновременно суд оставил в силе решение об исключении из процесса эксперта VLSI по убыткам Райана Салливана (Ryan Sullivan), сочтя, что он не раскрыл должным образом ни применённую методику, ни расчёты, на которых компания основывает свои требования о возмещении ущерба. При этом VLSI не лишена возможности добиваться компенсации, если представит другого эксперта.

Для Intel важной промежуточной победой стало и то, что суд согласился с более узкой рамкой возможного расчёта ущерба. Компания убедила суд, что ограничения патента, связанные с измерением, по её версии нарушались только за пределами США — на этапах тестирования и упаковки, а не в Соединённых Штатах при производстве самих кремниевых пластин. VLSI этот вывод оспаривает.

Это дело — один из эпизодов более широкого патентного спора между VLSI и Intel. VLSI подала против Intel несколько исков в США и других юрисдикциях, утверждая, что компания нарушила 19 патентов, первоначально разработанных Freescale, NXP и SigmaTel. Это противостояние продолжается примерно с середины 2010-х годов: по одним требованиям суды вставали на сторону VLSI, тогда как другие патенты признавались недействительными.

Отдельный спор касается того, распространяется ли лицензионное соглашение, которое Intel заключила с Finjan в 2012 году, на патенты VLSI. Поскольку и VLSI, и Finjan контролируются Fortress Investment Group, Intel утверждает, что лицензия охватывает патенты Finjan и других структур под общим контролем, а значит, должна применяться и к портфелю VLSI. VLSI с этим не согласна и настаивает, что соглашение на неё не распространяется, поскольку она была создана лишь через 4 года после выдачи лицензии и потому не связана её условиями.

Фоном для спора остаются изменения в структуре собственности Fortress. В 2024 году консорциум во главе с Mubadala Investment Company приобрёл у SoftBank Group контрольную долю в компании. Напрямую исход дела это не определяет, но добавляет веса спору о том, на какие патентные портфели распространяются старые лицензионные соглашения.

Теги: intel, vlsi, судебное разбирательство, патентный спор, патенты
