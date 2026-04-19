Alphabet ведёт переговоры с Marvell о разработке двух ИИ-чипов для инференса

Alphabet начала переговоры с компанией Marvell о разработке специализированных чипов, способных более эффективно запускать модели искусственного интеллекта. Партнёрство предполагает создание двух типов микросхем: модуля памяти для ускоренной передачи данных и обновлённой версии TPU от Google, предназначенной для работы в интерактивных приложениях.

Источник изображения: tipranks.com

Новые чипы будут функционировать совместно, распределяя задачи между высокой вычислительной мощностью и скоростью потока информации, что критически важно для поисковых систем и ИИ-сервисов. Как отмечает TheInformation, подобный подход позволит компаниям сократить издержки и повысить быстродействие систем, переходя от этапа обучения нейросетей к этапу их практического использования. Компании рассчитывают завершить проектирование блока обработки памяти уже в следующем году и передать его в опытное производство.

Конкуренты также активно развивают это направление, что отражает общую отраслевую тенденцию. Например, Nvidia уже представила новый чип, ориентированный на аналогичные ИИ-задачи, а другие игроки рынка работают над специализированными разработками под свои собственные нужды. В свою очередь, Google постепенно диверсифицирует список партнёров, чтобы снизить зависимость от Broadcom, которая взимает плату за каждый произведённый чип. Ранее компания привлекла MediaTek, а теперь рассматривает Marvell Technology как ключевого игрока благодаря его опыту в производстве чипов памяти и инструментов для ИИ.

В рамках существующего соглашения Google владеет архитектурой TPU и программным стеком, тогда как Broadcom преобразует разработки в пригодные для производства чипы, которые затем изготавливаются на мощностях TSMC. В ходе переговоров с Marvell предполагается, что компания возьмёт на себя роль поставщика проектных услуг, задействовав свою экспертизу в области высокоскоростных межсоединений для оптимизации стоимости и производительности.

При этом полный разрыв с текущим партнёром не планируется. Alphabet и Broadcom недавно подписали соглашение о продолжении сотрудничества в области разработки новых чипов вплоть до 2031 года, что подтверждает постепенный, а не резкий характер изменений в стратегии закупок.

Отметим, на фоне технологических перемен инвестиционное сообщество сохраняет оптимизм относительно будущего Alphabet. Аналитики рекомендуют акции компании к покупке: из 31 оценки 26 имеют рейтинг Buy, а средняя целевая цена установлена на уровне $385,97. Этот прогноз подразумевает потенциал роста котировок почти на 13 % от текущих значений, подтверждая уверенность рынка в способности технологического гиганта эффективно управлять затратами и укреплять свои позиции в гонке искусственного интеллекта.

Теги: google, marvell, ии-чип
