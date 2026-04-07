Broadcom расширила контракт по снабжению Google ИИ-чипами, Anthropic тоже почувствует выгоду

Компания Broadcom всё активнее проявляет себя в качестве партнёра по разработке ИИ-чипов для американских облачных гигантов, и на этой неделе она расширила контракт с Google, охватив им будущие поколения компонентов. Кроме того, был расширен контракт с Anthropic, который теперь дополнительно обеспечит её эквивалентом 3,5 ГВт вычислительных мощностей на чипах Google.

Как поясняет CNBC, эти откровения прозвучали в отчётности, которую Broadcom предоставила американским регуляторам. В части взаимоотношений с Anthropic контракт с Broadcom подчёркивает динамичность развития бизнеса первой из компаний. Если в прошлом году Anthropic могла получать до $9 млрд выручки в приведённом измерении, то сейчас её величина превышает $30 млрд, если умножить максимальную месячную сумму на двенадцать. У Anthropic более 1000 корпоративных клиентов, которые ежегодно тратят на её услуги более $1 млн.

Основная часть той инфраструктуры, которую Broadcom обеспечит чипами на 3,5 ГВт суммарной мощности, расположится на территории США. В прошлом месяце руководство Broadcom подчёркивало, что в 2027 году спрос на ИИ-ускорители превысит 3 ГВт результирующей вычислительной мощности. Аналитики ожидают, что в сегменте ИИ компания Broadcom выручит $21 млрд в текущем году и $42 млрд в следующем. Собственных оценок прироста выручки от расширения контрактов с Google и Anthropic компания в своей документации для регуляторов не приводит. Помимо Anthropic, Broadcom создаёт специализированные чипы и для конкурирующей OpenAI.