Продажи No Rest for the Wicked перевалили за 1,7 млн копий — ролевой экшен уже два года находится в раннем доступе

Разработчики из независимой Moon Studios (дилогия Ori) рассказали, что продажи их фэнтезийного ролевого экшена No Rest for the Wicked перевалили за 1,7 млн копий. С момента выхода проекта в раннем доступе прошло уже два года, и он до сих пор не покинул Early Access.

В свежем обращении авторы поблагодарили геймеров за поддержку и напомнили, что работа над версией 1.0 идёт полным ходом. Не забыли представители Moon Studios и о владельцах консолей (PS5, Xbox Series X и S), но обнародовать конкретную дату расширения платформенной географии пока не готовы.

«Сегодня никаких пафосных речей. Только одно: мы создаём нечто особенное, и мы не собираемся останавливаться», — заявили авторы.

Ранний доступ No Rest for the Wicked стартовал 18 апреля 2024 года на PC, а с весны 2025-го игра стала доступна в российском сегменте Steam. До 2 мая её можно купить со скидкой 30 % за 1190 рублей.