Инсайдер: Far Cry 7 угодила в «ад», ремейк Splinter Cell не выйдет в 2026 году, а Assassin’s Creed Black Flag Resynced покажут 23 апреля

Проверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в недавнем подкасте Insider Gaming Weekly поделился закулисной информацией о находящихся в разработке играх французского издательства Ubisoft.

Источник изображений: Ubisoft

Ближайшей премьерой Ubisoft станет Assassin’s Creed Black Flag Resynced — неуловимый ремейк пиратского экшена с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag, который 16 апреля показали избранным журналистам и блогерам.

По данным Хендерсона, публичный анонс Assassin’s Creed Black Flag Resynced запланирован на 23 апреля. Ранее инсайдер сообщал, что ремейк поступит в продажу ближайшим летом — 9 июля 2026 года.

Следующим крупным релизом Ubisoft после Assassin’s Creed Black Flag Resynced, «если всё пойдёт хорошо», должна стать флагманская игра в серии тактических шутеров Ghost Recon (кодовое название Ovr).

Если верить Хендерсону, новая Ghost Recon будет шутером от первого лица с упором на управление отрядом, тяготеет к симуляторам и вдохновляется популярными военными FPS. Планы на игру Ubisoft подтвердила прошлым летом.

Чего в 2026 году ждать не стоит, так это ремейк культового стелс-экшена Tom Clancy’s Splinter Cell от команды Ubisoft Toronto. Вместе с другими крупными релизами Ubisoft переосмысление якобы отложили на 2027-й.

Хендерсон также упомянул, что следующая Far Cry (кодовое название Blackbird) сейчас «проходит через ад». Разработку двух игр серии (вторая — эвакуационный шутер под кодовым названием Maverick) в Ubisoft подтвердили прошедшей зимой.

Теги: assassin’s creed black flag resynced, tom clancy’s ghost recon, far cry 7, ubisoft
