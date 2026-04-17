Надёжный инсайдер подтвердил дату выхода Assassin’s Creed Black Flag Resynced — Ubisoft показала неуловимый ремейк журналистам

Неуловимый ремейк пиратского экшена с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag от Ubisoft, вопреки ожиданиям, накануне не вышел из тени. Надёжный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) объяснил, что происходит с проектом.

Напомним, в начале марта Ubisoft подтвердила название ремейка — Assassin’s Creed Black Flag Resynced. По данным инсайдера BlackBate с форума ResetEra, «анонсирующие события» планировались на 16 апреля.

Как сообщает Хендерсон в материале для Insider Gaming, Ubisoft решила повременить с анонсом Assassin’s Creed Black Flag Resynced до следующей недели, а 16 апреля провела 30-минутную презентацию игры для журналистов и блогеров.

По итогам демонстрации Хендерсон назвал Assassin’s Creed Black Flag Resynced полностью переработанной версией оригинальной Assassin’s Creed IV: Black Flag с новым контентом и рядом геймплейных улучшений.

Хендерсон также докладывает, что ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag не превратил игру в RPG. «Это по-прежнему одиночное приключение с упором на развитие персонажа», — уточнили на закрытой презентации.

Что касается сроков выхода, то ранее Хендерсон говорил о летнем релизе. От своих слов инсайдер не отказывается. Assassin’s Creed Black Flag Resynced поступит в продажу 9 июля 2026 года.

Assassin’s Creed IV: Black Flag дебютировала в октябре 2013 года на PS3, Xbox 360 и Nintendo Wii U, а в ноябре добралась до PC, PS4 и Xbox One. За десять лет с релиза аудитория игры превысила 34 млн человек.

Теги: assassin's creed black flag resynced, ubisoft, приключенческий экшен
