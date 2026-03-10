Сегодня 12 марта 2026
Assassin’s Creed Black Flag Resynced скоро выйдет из тени — инсайдер подтвердил, когда Ubisoft анонсирует и выпустит неуловимый ремейк

На прошлой неделе Ubisoft наконец подтвердила название окружённого слухами ремейка пиратского экшена с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag, а теперь, похоже, готовится к полноценной презентации проекта.

Источник изображений: Ubisoft

Напомним, переосмысление «Чёрного флага» называется Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Маркетинговая кампания должна была начаться после релиза ремейка Prince of Persia: The Sands of Time в январе, однако его отменили, а Resynced перенесли.

По данным инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson), Ubisoft планировала выпустить ремейк Black Flag уже 19 марта. В рамках масштабной перезагрузки Ubisoft отложила игру до 2027 финансового года (с 1 апреля 2026-го по 31 марта 2027-го).

Первый официальный концепт-арт Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Несмотря на перенос, долго релиза Assassin’s Creed Black Flag Resynced ждать не придётся. Как сообщил Хендерсон на подкасте Insider Gaming Weekly, ремейк выйдет ближайшим летом.

Что касается полноценной презентации, то Ubisoft якобы готовится официально анонсировать Assassin’s Creed Black Flag Resynced уже в следующем месяце — Хендерсон упомянул про середину апреля.

По слухам, обновлённая Black Flag базируется на модифицированном движке Anvil, предложит бесшовные переходы между сушей и морем, вырезанный контент и никаких секций в современном мире.

Assassin’s Creed IV: Black Flag дебютировала в октябре 2013 года на PS3, Xbox 360 и Nintendo Wii U, а в ноябре добралась до PC, PS4 и Xbox One. За десять лет с релиза аудитория игры превысила 34 млн человек.

Теги: assassin’s creed black flag resynced, ubisoft, приключенческий экшен
