Сегодня 17 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик Вырезанный контент, бесшовный мир и ника...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Вырезанный контент, бесшовный мир и никаких «современных» эпизодов: журналисты выяснили новые детали ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag

Журналисты французского издания Jeux Vidéo Magazine со ссылкой на источники внутри Ubisoft поделились новыми подробностями до сих пор не анонсированного ремейка пиратского экшена с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

По данным Jeux Vidéo Magazine, ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag уступает по масштабу переосмыслениям Resident Evil 2 и Silent Hill 2. Речь идёт о знакомой игре с техническими, геймплейными и некоторыми сюжетными нововведениями.

В соответствии с прошлогодним отчётом инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson) обновлённая Black Flag базируется на модифицированном движке Anvil. Ремейк якобы предложит бесшовные переходы между сушей и морем.

Как сообщает Jeux Vidéo Magazine, секции в современном мире Ubisoft заменит на дополнительный контент пиратской эпохи (около четырёх часов), включая вырезанную из оригинальной игры сюжетную линию Мэри Рид.

Что ещё в Jeux Vidéo Magazine узнали о наполнении ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag:

  • для сокращения расходов в ремейке используются материалы из Skull and Bones, но в глаза это не бросается;
  • карта крупнее не стала, однако на островах появится больше активностей и стороннего контента;
  • с точки зрения геймплея ремейк будет ближе к современным Assassin’s Creed с ролевыми элементами;
  • в частности, была переработана система добычи, у экипировки будут характеристики, а бои теперь похожи на то, что игроки видели в последних частях.

Согласно информации Jeux Vidéo Magazine, в настоящее время ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag запланирован на начало 2026 года (предположительно март), однако некоторые источники допускают перенос на последний квартал.

Assassin’s Creed IV: Black Flag дебютировала в октябре 2013 года на PS3, Xbox 360 и Nintendo Wii U, а в ноябре добралась до PC, PS4 и Xbox One. За десять лет с релиза аудитория игры превысила 34 млн человек.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Игра превратилась в монстра»: даже Ubisoft признала, что в Assassin’s Creed Valhalla было слишком много контента
Ubisoft подтвердила сюжетное дополнение к Assassin's Creed Mirage — оно будет бесплатным и выйдет уже скоро
«Не скажу ничего»: Ubisoft пригрозила звезде Assassin’s Creed IV: Black Flag судом за намёки на ремейк игры
Дональд Трамп продлил отсрочку на запрет TikTok в США до 16 декабря
Создатели Shorts на YouTube получат ИИ для оживления фото
Бывшие разработчики «Мора» анонсировали The Lift — сюжетный симулятор ремонтника с атмосферой советской фантастики
Теги: assassin’s creed iv: black flag, ubisoft, ролевой экшен
assassin’s creed iv: black flag, ubisoft, ролевой экшен
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Владельцы iPhone 13 и более новых получили доступ к спутниковому интернету Starlink
Battlestate Games открыла страницу Escape from Tarkov в Steam — игру придётся покупать снова
Спустя полтора года в раннем доступе нашумевший симулятор «покемонов с пушками» Palworld взял курс на полноценный релиз
YouTube перестал считать пользователей с блокировщиками рекламы за людей — у блогеров резко упали просмотры
ОС Astra Linux Server дополнилась спецверсией для «1С:Предприятия 8»
Вырезанный контент, бесшовный мир и никаких «современных» эпизодов: журналисты выяснили новые детали ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag 57 мин.
Дональд Трамп продлил отсрочку на запрет TikTok в США до 16 декабря 3 ч.
Создатели Shorts на YouTube получат ИИ для оживления фото 4 ч.
Бывшие разработчики «Мора» анонсировали The Lift — сюжетный симулятор ремонтника с атмосферой советской фантастики 13 ч.
Дополнение The Red Strain к ролевому экшену Atomfall отправит игроков на заброшенный полигон для ядерных испытаний 13 ч.
Google представила локальный поисковик для ПК на Windows 14 ч.
OpenAI готовит детскую версию ChatGPT и будет автоматически сортировать пользователей по возрасту 14 ч.
YouTube за последние четыре года выплатила авторам контента более $100 млрд 14 ч.
«Скачок в области открытого кодирования видео» — видеокодек AV2 выйдет к концу года 14 ч.
Разработчики ИИ всё чаще попадают под сокращение из-за ИИ — такое происходит в Meta, xAI и Google 15 ч.
Огосударствление Intel напугало лидеров ИТ-компаний — никто не хочет вмешательства правительства в бизнес 2 ч.
Starlink сотрудничает с разработчиками чипов, чтобы обеспечить поддержку спутниковой связи в смартфонах 6 ч.
Новая статья: Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5050: Intel передает «спасибо» 11 ч.
Samsung забуксовала с флеш-памятью — выпуск QLC NAND девятого поколения отложен до 2026 года 11 ч.
Corsair выпустила компьютерный БП мощностью 3 кВт — к нему можно подключить четыре GeForce RTX 5090 11 ч.
Дефицит HDD грядёт откуда не ждали — крупнейший в мире телескоп будет генерировать 600 Пбайт данных в год 13 ч.
Cooler Master выпустила кулер Hyper 212 3DHP с Ш-образными тепловыми трубками 13 ч.
Космический грузовик Cygnus XL увеличенного объёма доставит на МКС около 5 т груза 14 ч.
AMD выпустила Ryzen 5 9500F и Ryzen 7 9700F — первые Granite Ridge без графического ядра 14 ч.
AMD представила ещё один AM4-шестиядерник — Ryzen 5 5600F 14 ч.