Вырезанный контент, бесшовный мир и никаких «современных» эпизодов: журналисты выяснили новые детали ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag

Журналисты французского издания Jeux Vidéo Magazine со ссылкой на источники внутри Ubisoft поделились новыми подробностями до сих пор не анонсированного ремейка пиратского экшена с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag.

По данным Jeux Vidéo Magazine, ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag уступает по масштабу переосмыслениям Resident Evil 2 и Silent Hill 2. Речь идёт о знакомой игре с техническими, геймплейными и некоторыми сюжетными нововведениями.

В соответствии с прошлогодним отчётом инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson) обновлённая Black Flag базируется на модифицированном движке Anvil. Ремейк якобы предложит бесшовные переходы между сушей и морем.

Как сообщает Jeux Vidéo Magazine, секции в современном мире Ubisoft заменит на дополнительный контент пиратской эпохи (около четырёх часов), включая вырезанную из оригинальной игры сюжетную линию Мэри Рид.

Что ещё в Jeux Vidéo Magazine узнали о наполнении ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag:

для сокращения расходов в ремейке используются материалы из Skull and Bones, но в глаза это не бросается;

карта крупнее не стала, однако на островах появится больше активностей и стороннего контента;

с точки зрения геймплея ремейк будет ближе к современным Assassin’s Creed с ролевыми элементами;

в частности, была переработана система добычи, у экипировки будут характеристики, а бои теперь похожи на то, что игроки видели в последних частях.

Согласно информации Jeux Vidéo Magazine, в настоящее время ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag запланирован на начало 2026 года (предположительно март), однако некоторые источники допускают перенос на последний квартал.

Assassin’s Creed IV: Black Flag дебютировала в октябре 2013 года на PS3, Xbox 360 и Nintendo Wii U, а в ноябре добралась до PC, PS4 и Xbox One. За десять лет с релиза аудитория игры превысила 34 млн человек.