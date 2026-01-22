Инсайдер: ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag должен был выйти уже 19 марта 2026 года, но Ubisoft отложила релиз

Всё ещё не анонсированный ремейк пиратского экшена с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag от Ubisoft, похоже, уплыл подальше от релиза, хотя ещё совсем недавно до него было рукой подать.

Напомним, в ноябрьском отчёте Ubisoft упомянула, что в первом квартале 2026 года (четвёртом квартале 2026 финансового года) готовит выпуск неанонсированной игры. По данным Insider Gaming, речь шла про ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag.

Как сообщает надёжный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson), изначальный план заключался в выпуске ремейка 19 марта 2026 года эксклюзивно в цифровом формате. На золото игра должна была уйти в начале февраля, то есть через пару недель.

В рамках масштабной организационной и операционной перезагрузки Ubisoft, помимо прочего, отложила релиз запланированной на 2026 финансовый год неанонсированной игры до 2027 финансового года (с 1 апреля 2026-го по 31 марта 2027-го).

Если верить Insider Gaming, ни один другой проект Ubisoft, кроме ремейка Black Flag, под указанное описание не подходит, поэтому раньше апреля релиз теперь ждать не стоит. Хендерсон полагает, что игра может выйти в октябре.

Предполагается, что ремейк Black Flag будет называться Assassin’s Creed Black Flag Resynced — сначала наименование засветилось в файлах обновления Assassin’s Creed Shadows, а затем на сайте европейской возрастной комиссии PEGI.

Assassin’s Creed IV: Black Flag дебютировала в октябре 2013 года на PS3, Xbox 360 и Nintendo Wii U, а в ноябре добралась до PC, PS4 и Xbox One. За десять лет с релиза аудитория игры превысила 34 млн человек.