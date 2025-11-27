Сегодня 27 ноября 2025
Слухи: датамайнеры нашли в файлах Assassin’s Creed Shadows название ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag

Окружённый слухами ремейк пиратского экшена с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag до сих пор не вышел из тени, однако, похоже, Ubisoft случайно «засветила» его название.

Источник изображения: Ubisoft

Пользователь форума Reddit под псевдонимом thequaliti поделился находкой датамайнеров, сделанной благодаря недавнему обновлению приключенческого боевика в открытом мире Assassin’s Creed Shadows.

Как сообщил thequaliti, в файлах Assassin’s Creed Shadows обнаружилась таблица локализации для уведомления, которое будет отображаться перед игроками во время запуска ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag.

Источник изображения: Ubisoft

«Assassin’s Creed Black Flag Resynced — это художественное произведение на исторические темы, созданное многонациональной командой людей разных взглядов, культур и предпочтений», — гласит предупреждение.

Другими словами, ремейк Black Flag, судя по утечке, будет называться Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Без четвёрки в названии и с подзаголовком Resynced (то есть повторно синхронизированный).

Источник изображения: X (ac_daily_news)

Подзаголовок обусловлен тематически, и, судя по тому, что в работе у Ubisoft сразу несколько ремейков старых Assassin’s Creed, может быть использован и для переосмыслений других игр серии.

По данным информаторов портала Insider Gaming, ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag поступит в продажу на неделе с 23 по 29 марта 2026 года. Простым графическим апгрейдом переосмысление, по слухам, не ограничится.

Теги: assassin’s creed iv: black flag, ubisoft, ролевой экшен
