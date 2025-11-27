Слухи: датамайнеры нашли в файлах Assassin’s Creed Shadows название ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag

Окружённый слухами ремейк пиратского экшена с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag до сих пор не вышел из тени, однако, похоже, Ubisoft случайно «засветила» его название.

Пользователь форума Reddit под псевдонимом thequaliti поделился находкой датамайнеров, сделанной благодаря недавнему обновлению приключенческого боевика в открытом мире Assassin’s Creed Shadows.

Как сообщил thequaliti, в файлах Assassin’s Creed Shadows обнаружилась таблица локализации для уведомления, которое будет отображаться перед игроками во время запуска ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag.

«Assassin’s Creed Black Flag Resynced — это художественное произведение на исторические темы, созданное многонациональной командой людей разных взглядов, культур и предпочтений», — гласит предупреждение.

Другими словами, ремейк Black Flag, судя по утечке, будет называться Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Без четвёрки в названии и с подзаголовком Resynced (то есть повторно синхронизированный).

Подзаголовок обусловлен тематически, и, судя по тому, что в работе у Ubisoft сразу несколько ремейков старых Assassin’s Creed, может быть использован и для переосмыслений других игр серии.

По данным информаторов портала Insider Gaming, ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag поступит в продажу на неделе с 23 по 29 марта 2026 года. Простым графическим апгрейдом переосмысление, по слухам, не ограничится.