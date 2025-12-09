Сегодня 09 декабря 2025
Новости Software
Европейский регулятор «засветил» неуловимый ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag

Вслед за недавней находкой датамайнеров название окружённого слухами ремейка пиратского экшена с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag подтвердил европейский регулятор.

Источник изображения: Ubisoft

Напомним, в файлах недавнего обновления приключенческого боевика в открытом мире Assassin’s Creed Shadows обнаружилось упоминание Assassin’s Creed Black Flag Resynced — предполагалось, что именно так будет именоваться ремейк.

Как подметил блогер Corkben, теперь Assassin’s Creed Black Flag Resynced засветилась на сайте европейской возрастной комиссии PEGI (Pan European Game Information). Релиз удостоился классификации «от 18 лет».

Источник изображения: PEGI

Согласно записи на сайте PEGI, возрастной рейтинг Assassin’s Creed Black Flag Resynced объясняется тем, что проект содержит жестокие элементы, нецензурную лексику и внутриигровые покупки.

Судя по всему, официальный анонс Assassin’s Creed Black Flag Resynced может быть не за горами. Вполне возможно, ремейк появится на The Game Awards 2025, где точно не будет переосмысления Prince of Persia: The Sands of Time.

Источник изображения: Ubisoft

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда PEGI раньше времени раскрывает карты Ubisoft. В апреле регулятор проговорился о версии Assassin’s Creed Shadows для Nintendo Switch 2, которую подтвердили в октябре.

По данным информаторов портала Insider Gaming, ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag поступит в продажу на неделе с 23 по 29 марта 2026 года. Простым графическим апгрейдом переосмысление, по слухам, не ограничится.

Теги: assassin’s creed iv: black flag, ubisoft, ролевой экшен
