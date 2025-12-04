Ubisoft подтвердила, что многострадальный ремейк Prince of Persia: The Sands of Time не выйдет из тени на The Game Awards 2025

Несмотря на молчание со стороны Ubisoft Montreal, многострадальный ремейк культового приключенческого экшена Prince of Persia: The Sands of Time как никогда близок к релизу, однако на следующей неделе из тени не выйдет.

Напомним, официально релиз переосмысления «Песков времени» планируется в первом квартале 2026 года. По данным инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson), речь идёт о 16 января, однако презентации игры на горизонте не видно.

Портал Insider Gaming сообщал, что ремейк будет повторно представлен 12 декабря на церемонии The Game Awards 2025, однако инсайдер Nate the Hate усомнился в премьере игры на шоу. Официальный микроблог Prince of Persia прояснил ситуацию.

В ответе на публикацию фанатского аккаунта Prince of Persia Universe с отсчётом до The Game Awards 2025 микроблог Prince of Persia подтвердил, что переосмысление «Песков времени» не появится на предстоящей церемонии награждения.

Примечательно, что в твите Prince of Persia Universe также упоминается озвученная Хендерсоном дата выхода ремейка Prince of Persia: The Sands of Time, однако эту информацию в Ubisoft опровергать не стали.

Изначально ремейк Prince of Persia: The Sands of Time разрабатывался для PC (Ubisoft Connect, EGS), PS4 и Xbox One — актуальные целевые платформы неизвестны. По слухам, после перезапуска игру переделывают с нуля.

На прошлой неделе в открытый доступ попала запись прошлогодней презентации ремейка для участников фокус-тестирования. Ubisoft заверила, что «с тех пор игра сильно изменилась».