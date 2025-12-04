Сегодня 04 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приключение Ubisoft подтвердила, что многострадальны...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Ubisoft подтвердила, что многострадальный ремейк Prince of Persia: The Sands of Time не выйдет из тени на The Game Awards 2025

Несмотря на молчание со стороны Ubisoft Montreal, многострадальный ремейк культового приключенческого экшена Prince of Persia: The Sands of Time как никогда близок к релизу, однако на следующей неделе из тени не выйдет.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Напомним, официально релиз переосмысления «Песков времени» планируется в первом квартале 2026 года. По данным инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson), речь идёт о 16 января, однако презентации игры на горизонте не видно.

Портал Insider Gaming сообщал, что ремейк будет повторно представлен 12 декабря на церемонии The Game Awards 2025, однако инсайдер Nate the Hate усомнился в премьере игры на шоу. Официальный микроблог Prince of Persia прояснил ситуацию.

В ответе на публикацию фанатского аккаунта Prince of Persia Universe с отсчётом до The Game Awards 2025 микроблог Prince of Persia подтвердил, что переосмысление «Песков времени» не появится на предстоящей церемонии награждения.

Примечательно, что в твите Prince of Persia Universe также упоминается озвученная Хендерсоном дата выхода ремейка Prince of Persia: The Sands of Time, однако эту информацию в Ubisoft опровергать не стали.

Изначально ремейк Prince of Persia: The Sands of Time разрабатывался для PC (Ubisoft Connect, EGS), PS4 и Xbox One — актуальные целевые платформы неизвестны. По слухам, после перезапуска игру переделывают с нуля.

На прошлой неделе в открытый доступ попала запись прошлогодней презентации ремейка для участников фокус-тестирования. Ubisoft заверила, что «с тех пор игра сильно изменилась».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Надёжный инсайдер раскрыл дату выхода многострадального ремейка Prince of Persia: The Sands of Time
«С тех пор игра сильно изменилась»: Ubisoft отреагировала на утечку внутренней презентации ремейка Prince of Persia: The Sands of Time
Утечка: российские фанаты «Принца Персии» опубликовали запись внутреннего показа ремейка Prince of Persia: The Sands of Time
Моддер создал самую маленькую PlayStation 1 в мире — на настоящих чипах Sony
«Величие не терпит спешки»: амбициозный мод Skyblivion для Skyrim всё-таки перенесли на 2026 год, но фанаты даже рады
Чувак отправляется в мультивселенную: анонсирован кооперативный шутер Postal: Bullet Paradise
Теги: prince of persia: the sands of time, ubisoft montreal, ubisoft, приключенческий экшен, the game awards 2025
prince of persia: the sands of time, ubisoft montreal, ubisoft, приключенческий экшен, the game awards 2025
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.