Европейский регулятор случайно раскрыл планы Ubisoft на Assassin’s Creed Shadows для Nintendo Switch 2

Ubisoft уже подтвердила планы по выпуску приключенческого экшена Star Wars Outlaws на Switch 2, но, судя по всему, собирается портировать на гибридную консоль Nintendo ещё один свой блокбастер.

Портал Gematsu обратил внимание, что на сайте европейской рейтинговой комиссии PEGI (Pan European Game Information) появилось указание на версию Assassin’s Creed Shadows для Nintendo Switch 2.

Классификация Assassin’s Creed Shadows для Nintendo Switch 2 засветилась на главной странице официального сайта PEGI в разделе наиболее популярных поисковых запросов по играм на портале.

Стоит отметить, что при переходе на страницу игры из списка популярных запросов и непосредственно в поисковой выдаче версия Assassin’s Creed Shadows для Nintendo Switch 2 не упоминается.

Журналисты Video Games Chronicle предполагают, что PEGI может скрывать неанонсированные целевые платформы для игр в своей базе данных, но этот скрытый тег по ошибке попал на главную страницу.

Когда именно ждать Assassin’s Creed Shadows на Nintendo Switch 2, неясно. Star Wars Outlaws к запуску новой гибридной консоли не успеет: как стало недавно известно, релиз состоится лишь 4 сентября текущего года.

Assassin's Creed Shadows вышла 20 марта на PC (Steam, Ubisoft Connect, EGS), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. Игра показала второй по успешности старт в истории франшизы — за неделю аудитория проекта достигла 3 млн человек.