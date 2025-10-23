Ubisoft наконец подтвердила Assassin’s Creed Shadows для Nintendo Switch 2 — дата выхода, трейлер и подробности новых улучшений

Вслед за чередой слухов и утечек издательство Ubisoft и разработчики из Ubisoft Quebec наконец подтвердили планы по выпуску своего приключенческого экшена с открытым миром Assassin’s Creed Shadows на Nintendo Switch 2.

Как стало известно, Assassin’s Creed Shadows поступит в продажу для Switch 2 уже 2 декабря по цене $60. Вышедшее на других платформах дополнение Claws of Awaji увидит свет на гибридной консоли Nintendo в 2026 году.

На Nintendo Switch 2 игра выйдет со всеми выпущенными контентными обновлениями, поддержкой кроссплатформенного прогресса с Ubisoft Connect и функциями сенсорного экрана. Анонс сопровождался геймплейным трейлером.

Кроме того, 28 октября Assassin’s Creed Shadows получит патч со вторым апгрейдом системы паркура (принесёт с собой «продвинутый паркур» без ограничений) и новой активностью — «Осквернённые замки» (Corrupted Castles).

В следующем месяце, 25 ноября, Assassin’s Creed Shadows ждёт дополнительный сюжетный контент в виде квеста «Загадка» (A Puzzlement), наполненного юмором и головоломками, а также некая крупная коллаборация.

События Assassin’s Creed Shadows разворачиваются в открытом мире феодальной Японии образца 1579 года. Главных героев двое — ловкая и скрытная синоби Наоэ, а также легендарный темнокожий самурай Ясукэ.

Assassin's Creed Shadows вышла 20 марта на PC (Steam, Ubisoft Connect, EGS), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. Игра показала второй по успешности старт в истории франшизы и за четыре месяца привлекла 5 млн человек.