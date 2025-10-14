Сегодня 14 октября 2025
Надёжный инсайдер рассекретил дату выхода и цену Assassin’s Creed Shadows на Nintendo Switch 2

Французский издатель и разработчик Ubisoft не спешит подтверждать перенос на Nintendo Switch 2 своего приключенческого экшена с открытым миром Assassin’s Creed Shadows, однако порт, похоже, не за горами.

Источник изображения: X (Sarokeye)

Источник изображения: X (Sarokeye)

Напомним, в апреле планы Ubisoft на версию Assassin’s Creed Shadows для Switch 2 раскрыла европейская рейтинговая комиссия PEGI, а на днях страница порта появилась на сайте французского ретейлера Auchan (и пропала оттуда).

Теперь со ссылкой на свои источники подробностями издания Assassin’s Creed Shadows для Nintendo Switch 2 в эксклюзивном материале для французского портала Dealabs поделился надёжный инсайдер billbil-kun.

Источник изображения: Auchan

Источник изображения: Auchan

По данным billbil-kun, Assassin’s Creed Shadows поступит в продажу для Nintendo Switch 2 уже 5 декабря. Релиз ожидается и в рознице, но лишь в формате карты-ключа (даёт доступ к цифровой версии) вместо традиционного картриджа.

Стоимость порта составит «около €50» (вероятны скидки в розничных магазинах). Предзаказы планируются и якобы стартуют до 7 ноября. В этот же промежуток стоит ожидать и официальный анонс.

Источник изображения: Steam (Gloria Peerboom)

Источник изображения: Steam (Gloria Peerboom)

События Assassin’s Creed Shadows разворачиваются в открытом мире феодальной Японии образца 1579 года. Главных героев двое — ловкая и скрытная синоби Наоэ, а также легендарный темнокожий самурай Ясукэ.

Assassin's Creed Shadows вышла 20 марта на PC (Steam, Ubisoft Connect, EGS), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S, а 16 сентября получила сюжетное дополнение Claws of Awaji (предзаказавшим игру оно досталось бесплатно).

assassin's creed shadows, ubisoft quebec, ubisoft, приключенческий экшен
