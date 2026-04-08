Сегодня 09 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приключение Инсайдер рассекретил план Ubisoft на Ass...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Инсайдер рассекретил план Ubisoft на Assassin’s Creed Black Flag Resynced — анонс уже на следующей неделе

Французский издатель и разработчик Ubisoft не спешит полноценно анонсировать окружённый слухами ремейк пиратского экшена с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag, однако, похоже, ждать осталось совсем недолго.

Источник изображений: Ubisoft

Напомним, в начале марта Ubisoft подтвердила название ремейка — Assassin’s Creed Black Flag Resynced. По данным инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson), анонс прозвучит в середине апреля.

Точную дату анонса Assassin’s Creed Black Flag Resynced рассекретил пользователь BlackBate с форума ResetEra, в прошлом зарекомендовавший себя рядом достоверных утечек по ещё не выпущенным играм.

«Планируется, что анонсирующие события пройдут 16-го числа (апреля — прим.). Кроме того, в конце месяца состоится мероприятие [по мотивам игры]. Релиз не так уж и далеко», — заверил BlackBate.

Ранее сообщалось, что Ubisoft планировала выпустить ремейк Black Flag ещё 19 марта, но отложила игру до 2027 финансового года (с 1 апреля 2026-го по 31 марта 2027-го). Если верить Хендерсону, Resynced увидит свет ближайшим летом.

Первый официальный концепт-арт Assassin’s Creed Black Flag Resynced

По слухам, Assassin’s Creed Black Flag Resynced базируется на модифицированном движке Anvil, предложит бесшовные переходы между сушей и морем, вырезанный контент и никаких секций в современном мире.

Assassin’s Creed IV: Black Flag дебютировала в октябре 2013 года на PS3, Xbox 360 и Nintendo Wii U, а в ноябре добралась до PC, PS4 и Xbox One. За десять лет с релиза аудитория игры превысила 34 млн человек.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: assassin’s creed black flag resynced, ubisoft, приключенческий экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
