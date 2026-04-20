Обновление iOS 26.4.1 окирпичивает iPhone, на которых установлено приложение Telega

Альтернативный клиент Telega для работы с мессенджером Telegram успел найти некоторое количество сторонников на фоне блокировки «образца для подражания» в РФ, но владельцам смартфонов Apple данное программное обеспечение может в каком-то смысле «подложить свинью». Как выясняется, обновление операционной системы до iOS 26.4.1 приводит к неработоспособности тех iPhone, на которых установлен клиент Telega.

Источник изображения: Apple

Об этом сообщил канал «Код Дурова», на который ссылается издание «Коммерсантъ». Владельцы iPhone, которые столкнулись с проблемой, сообщили о неудачной попытке обновить операционную систему в автоматическом режиме. Процесс обновления то и дело обновлялся, в итоге смартфон оказался полностью заблокирован. Явление оказалось достаточно массовым, поскольку его последствия наблюдали сотрудники нескольких независимых сервисных центров.

Подобное сочетание неблагоприятных факторов в ходе своего эксперимента подтвердил и блогер Сергей Романцев: из трёх разных смартфонов Apple обновление iOS 26.4.1 не смог корректно установить именно iPhone 16 Pro Max, на котором было установлено приложение Telega. Смартфон при этом был в приличном состоянии, не подвергался ремонту и располагал 900 Гбайт свободного пространства для хранения данных. Предыдущие обновления iOS на него устанавливались регулярно и без проблем. Автор эксперимента считает, что Apple целенаправленно блокирует устройства с Telega, принимая приложение за вредоносный код.

На прошлой неделе Telega было удалено из App Store, поэтому установить его новую версию iPhone пострадавших пользователей не имел возможности, и всё свелось к необходимости делать восстановление. Сервисом Cloudflare домены приложения Telega помечаются, как имеющие отношение к шпионскому ПО. Кроме того, в App Store появилось много негативных отзывов о Telega.

Материалы по теме
После блокировки Telegram россияне распробовали азиатские мессенджеры
Альтернативное приложение Telega объявили шпионским — и удалили из Apple App Store
Telegram стал помечать пользователей сторонних клиентов, предупреждая о снижении защищённости переписки
«Увидимся в мае»: Lenovo показала грядущий геймерский смартфон Legion Y70
Утечка показала, в каких цветах выйдет iPhone 18 Pro: тёмно-красный Dark Cherry заменит Cosmic Orange
Поставки iPhone в Китае в первом квартале взлетели на 20 %, хотя рынок просел на 4 %
Теги: apple, apple iphone, telega, telegram, ios
Российский датамайнер нашёл в Resident Evil Requiem следы горячо ожидаемого режима
Capcom похвасталась «мощным стартом» Pragmata — миллион проданных копий за два дня
Глава Anthropic предрёк исчезновение инженерных профессий — и открыл 429 вакансий с зарплатой до $405 000 в год
Продажи пиратского симулятора выживания Windrose превысили 1 млн копий, а пиковый онлайн в Steam — 222 тыс. игроков
Обновление iOS 26.4.1 окирпичивает iPhone, на которых установлено приложение Telega
Vitality разгромила Spirit в финале IEM Rio 2026 и выиграла $1 млн в золотых слитках в гонке Grand Slam 36 мин.
Спустя 28 лет фанаты раскрыли «один из старейших» секретов The Elder Scrolls — что скрывается под женскими юбками в Redguard 45 мин.
Регуляторы увидели в ИИ-модели Anthropic Mythos угрозу для банковской системы 2 ч.
Инсайдер: Far Cry 7 угодила в «ад», ремейк Splinter Cell не выйдет в 2026 году, а Assassin’s Creed Black Flag Resynced покажут 23 апреля 4 ч.
АНБ США продолжает использовать Anthropic Mythos, несмотря на запрет 4 ч.
Продажи No Rest for the Wicked перевалили за 1,7 млн копий — ролевой экшен уже два года находится в раннем доступе 5 ч.
ФГУП «ГлавНИВЦ» развивает сотрудничество с российским разработчиком «Базис» 5 ч.
ИИ-модель Mythos заставила власти США пойти на контакт с «угрожающей национальной безопасности» Anthropic 19 ч.
Microsoft добавила ИИ-агента на панель задач Windows 11 22 ч.
App Store снова процветает — этому мог способствовать ИИ 23 ч.
Набирающий силу профсоюз Samsung намерен запустить 18-дневную забастовку в мае 26 мин.
На IMEI сто рублей: новый закон может сделать смартфоны в России дороже, но операторы уже готовы распорядиться деньгами 27 мин.
Для самых мощных видеокарт: Micron начала поставки 3-Гбайт чипов GDDR7 со скоростью 32 Гбит/с 34 мин.
DEScycle поможет Cisco восстанавливать металлы из её оборудования 35 мин.
«Однодолларовый» одноплатник BeagleConnect Zepto получил микроконтроллер Texas Instruments 55 мин.
Ракета Blue Origin вывела спутник на неправильную орбиту — теперь аппарат BlueBird 7 вернут на Землю 3 ч.
Huawei выпустила умные часы Watch Buds 2 со встроенными наушниками 3 ч.
Представлен Huawei Vision Smart Screen S7 Pro — телевизор с Mini-LED, HarmonyOS 4.3 и ИИ-функциями 4 ч.
Еврокомиссия выбрала четырёх поставщиков суверенных облачных услуг: Post Telecom, StackIT, Scaleway и Proximus разделят €180 млн 4 ч.
Intel наращивает мощности: закупки оборудования взлетели в полтора раза 4 ч.