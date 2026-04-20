Обновление iOS 26.4.1 окирпичивает iPhone, на которых установлено приложение Telega

Альтернативный клиент Telega для работы с мессенджером Telegram успел найти некоторое количество сторонников на фоне блокировки «образца для подражания» в РФ, но владельцам смартфонов Apple данное программное обеспечение может в каком-то смысле «подложить свинью». Как выясняется, обновление операционной системы до iOS 26.4.1 приводит к неработоспособности тех iPhone, на которых установлен клиент Telega.

Об этом сообщил канал «Код Дурова», на который ссылается издание «Коммерсантъ». Владельцы iPhone, которые столкнулись с проблемой, сообщили о неудачной попытке обновить операционную систему в автоматическом режиме. Процесс обновления то и дело обновлялся, в итоге смартфон оказался полностью заблокирован. Явление оказалось достаточно массовым, поскольку его последствия наблюдали сотрудники нескольких независимых сервисных центров.

Подобное сочетание неблагоприятных факторов в ходе своего эксперимента подтвердил и блогер Сергей Романцев: из трёх разных смартфонов Apple обновление iOS 26.4.1 не смог корректно установить именно iPhone 16 Pro Max, на котором было установлено приложение Telega. Смартфон при этом был в приличном состоянии, не подвергался ремонту и располагал 900 Гбайт свободного пространства для хранения данных. Предыдущие обновления iOS на него устанавливались регулярно и без проблем. Автор эксперимента считает, что Apple целенаправленно блокирует устройства с Telega, принимая приложение за вредоносный код.

На прошлой неделе Telega было удалено из App Store, поэтому установить его новую версию iPhone пострадавших пользователей не имел возможности, и всё свелось к необходимости делать восстановление. Сервисом Cloudflare домены приложения Telega помечаются, как имеющие отношение к шпионскому ПО. Кроме того, в App Store появилось много негативных отзывов о Telega.