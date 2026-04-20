Спустя 28 лет фанаты раскрыли «один из старейших» секретов The Elder Scrolls — что скрывается под женскими юбками в Redguard

В ожидании амбициозной фэнтезийной ролевой игры The Elder Scrolls VI фанаты раскрыли «один из старейших секретов» прославленной серии от издательства Bethesda Softworks и разработчиков из Bethesda Game Studios.

Микроблог фанатской базы данных Unofficial Elder Scrolls Pages (UESP) отчитался, что нашёл ответ на вопрос, который 28 лет мучил игроков приключенческого экшена от третьего лица The Elder Scrolls Adventures: Redguard образца 1998 года.

Несмотря на то, что у руля проекта стоял глава и творческий руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard), Redguard серьёзно отличается от номерных The Elder Scrolls и имеет неоднозначную репутацию.

Благодаря Redguard Unity (неофициальный ремейк игры на движке Unity) представители UESP выяснили, что будет, если попытаться заглянуть под женскую юбку в Redguard с помощью свободной камеры.

Как выяснилось, вместо взгляда на особенности женской анатомии пользователя между ног NPC будет ждать чёрная бездна с улыбающимся жёлтым смайликом, чьи квадратные глаза могут показаться укоризненными.

«Поздравления сообществу Elder Scrolls за то, что 28 лет не пытались [заглянуть под юбку женских персонажей в Redguard] и позволили сохранить это в секрете так долго», — воздали должное фанатам в UESP.

Цель Redguard Unity — оптимизировать The Elder Scrolls Adventures: Redguard для современных систем, обновить схему управления, улучшить графику и реализовать поддержку модов. Новейшая версия ремейка датируется ноябрём 2025 года.