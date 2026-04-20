Россиянин не смог запустить Atomic Heart в VK Play — поддержка предложила включить VPN

Антипиратская система защиты Denuvo и борьба Роскомнадзора со средствами обхода блокировок обернулись для лицензионного покупателя ретрофутуристического шутера Atomic Heart неприятными проблемами.

Пользователь ресурса DTF под псевдонимом vr1razor посетовал, что не смог запустить купленную в цифровом магазине VK Play копию Atomic Heart из-за ошибки Denuvo. В аналогичной ситуации оказались и некоторые игроки в Steam.

В технической поддержке сервиса незадачливому покупателю Atomic Heart подтвердили, что вероятная причина проблемы — невозможность клиента игры установить соединение с серверами защиты.

Как объяснили пользователю в поддержке VK Play, проблема могла стать результатом как локальных трудностей с интернет-соединением, так и блокировки подключения по инициативе провайдера.

«Для устранения проблемы рекомендуем попробовать запустить игру, используя альтернативный способ подключения к интернету, который позволяет изменить виртуальное местоположение компьютера», — посоветовали в VK Play.

Другими словами, для работы лицензионной версии Atomic Heart на территории России техподдержка VK Play рекомендует использовать сервисы VPN, которые Роскомнадзор последние годы всё активнее блокирует.

Atomic Heart вышла в феврале 2023 года на PC (Steam, VK Play в СНГ), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра получила четыре дополнения (последнее дебютировало на прошлой неделе) и уже заработала на сиквел — его анонсировали прошлым летом.