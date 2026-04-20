Huawei представила смартфон Pura 90 — тройная камера, 6,8" экран, 7-мм корпус и аккумулятор на 6500 мА·ч

Компания Huawei официально представила несколько новых устройств, включая флагманский смартфон Pura 90 Pro Max и телевизор с ИИ-функциями Vision Smart Screen S7 Pro. Вместе с этим вендор показал базовую модель смартфона Pura 90, положив конец слухам о намерении исключить эту версию из линейки.

Pura 90 оснащён плоским дисплеем, который обрамляют тонкие рамки. Используется 6,8-панель с каплевидным вырезом для фронтальной камеры, поддержкой разрешения Full HD+, переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц и ШИМ-регулировкой яркости подсветки.

В верхней части дисплея расположена 50-мегапиксельная селфи-камера. Основная камера устройства объединяет основной датчик на 50 Мп (f/1.8) с 12,5-мегапиксельной широкоугольной камерой (f/2.2) и телефотомодулем на 50 Мп с 3,7-кратным оптическим зумом. Четвёртый сенсор используется для повышения точности цветопередачи.

За производительность в Pura 90 отвечает фирменный микропроцессор Kirin в сочетании с 12 Гбайт или 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 256 Гбайт или 512 Гбайт. Источником питания стала аккумуляторная батарея ёмкостью 6500 мА ·ч, что больше, чем у Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max, в которых задействована батарея на 6000 мА ·ч. Несмотря на это, смартфон выполнен в корпусе толщиной всего 7 мм.

Версия Pura 90 с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ стоит $690, модель с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ оценена в $760, а за вариант с 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ придётся заплатить около $840. В продажу Huawei Pura 90 поступит 9 мая.