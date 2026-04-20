«Кто-то изучает историю, а кто-то её творит»: первый геймплейный трейлер Tropico 7 показал, каково управлять райским островом

Издательство Kalypso Media и разработчики из немецкой Gaming Minds Studios сообщили о выпуске первого геймплейного трейлера своей политической градостроительной стратегии Tropico 7.

Источник изображений: Kalypso Media

Источник изображений: Kalypso Media

Напомним, игрокам Tropico 7 в роли знакомого по прошлым частям Эль Президенте предстоит вновь возглавить островную нацию Тропико и привести её к процветанию всеми честными и не очень способами.

Дебютный геймплейный трейлер Tropico 7 (в VK видео доступно на русском языке) длится чуть больше 45 секунд и даёт зрителям представление о том, каково это — управлять райским островом.

В ролике через оживлённые районы прокладываются улицы, президентские амбиции готовы свернуть горы, а лояльность граждан направлена в нужное русло: «Кто-то изучает историю, а кто-то её творит».

«Эль Президенте не просто управляет, он стильно дирижирует хаосом. Каждая улица и каждое здание служат определённой цели, а каждый гражданин — часть великого замысла блестящего лидера», — отмечается в пресс-релизе.

Обещают крупнейшие острова в истории серии, пять новых карт для кампании (и 20 для песочницы), 10 сценариев, широту политических и творческих возможностей, а также новую систему терраформирования.

Релиз Tropico 7 ожидается в 2026 году на PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass (Ultimate, PC). Запланирована текстовая русская локализация.

Материалы по теме
«Положит конец Cities: Skylines»: игроков впечатлил первый геймплей реалистичной градостроительной стратегии City Masterplan
Создатели Tropico 7 пригласили игроков принять участие в построении будущего Тропико — подробности закрытой «беты»
Деструктивная градостроительная стратегия All Will Fall скоро ворвётся в Steam — новый трейлер и дата выхода
В российском Steam открылся предзаказ постапокалиптического боевика Beast of Reincarnation от создателей «Покемонов»
Дата выхода, актёрский состав и самый амбициозный проект A24: раскрыты новые подробности фильма по Elden Ring
Россиянин не смог запустить Atomic Heart в VK Play — поддержка предложила включить VPN
Теги: tropico 7, gaming minds studios, kalypso media, градостроительный симулятор, стратегия
tropico 7, gaming minds studios, kalypso media, градостроительный симулятор, стратегия
Ситуация вышла из-под контроля: разработчики открытого ПО тонут в потоке багрепортов, найденных ИИ
«Кто-то изучает историю, а кто-то её творит»: первый геймплейный трейлер Tropico 7 показал, каково управлять райским островом
Ракета Blue Origin вывела спутник на неправильную орбиту — теперь аппарат BlueBird 7 вернут на Землю
Дата выхода, актёрский состав и самый амбициозный проект A24: раскрыты новые подробности фильма по Elden Ring
Huawei представила конкурента MacBook — MateBook 14 HarmonyOS Edition с круглыми клавишами, фирменной ОС и чипом Kirin X90
В Steam и VK Play вышла «Былина» — грандиозная экшен-RPG в мире славянских мифов 22 мин.
Календарь релизов 20–26 апреля: Vampire Crawlers, Masters of Albion, Kiln и Tides of Tomorrow 47 мин.
Nvidia улучшила ReSTIR: трассировка путей стала в 2–3 раза быстрее и чище 2 ч.
Всё тайное становится явным: Ubisoft наконец подтвердила, когда покажет Assassin's Creed Black Flag Resynced 3 ч.
ChatGPT перестал работать у многих пользователей по всему миру — OpenAI ведёт расследование 4 ч.
ИИ стал оружием хакеров: кибератаки стали быстрее и сложнее 5 ч.
В российском Steam открылся предзаказ постапокалиптического боевика Beast of Reincarnation от создателей «Покемонов» 5 ч.
Microsoft повысила скорость и производительность «Проводника» в Windows 11 6 ч.
Релиз российской облачной платформы KeyStack 2026.1: расширенная Enterprise-функциональность и архитектура Secure by Default 6 ч.
Vitality разгромила Spirit в финале IEM Rio 2026 и выиграла $1 млн в золотых слитках в гонке Grand Slam 10 ч.
Торнадо ударил по заводу Rivian перед началом производства внедорожника R2 — обрушилась крыша одного из цехов 2 ч.
Huawei представила колонку Sound X5 с 18-каратным золотом и 126-мм вуфером 2 ч.
AMD поможет в развитии экосистемы ИИ во Франции 4 ч.
Представлены смарт-очки Huawei AI Glasses со встроенной камерой и переводчиком за $370 4 ч.
Toshiba предложила ждать замену HDD по гарантии до года или возместить деньги по старой цене 4 ч.
Командир лунной миссии Artemis II опубликовал потрясающее видео «заката Земли», снятое на iPhone 5 ч.
Похоже, OnePlus всё же уходит из Европы — на это намекает увольнение десятков ключевых сотрудников 5 ч.
Huawei представила смарт-часы Watch Ultimate Star Diamond Edition с 99 бриллиантами и оценкой риска гипергликемии 5 ч.
Ещё капельку: XPO-модули повысят плотность сетей в ИИ ЦОД, но CPO всё равно не избежать 5 ч.
Huawei представила смарт-часы Watch Fit 5 и Fit 5 Pro c измерением ЭКГ и уровня сахара в крови 6 ч.