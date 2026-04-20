«Кто-то изучает историю, а кто-то её творит»: первый геймплейный трейлер Tropico 7 показал, каково управлять райским островом

Издательство Kalypso Media и разработчики из немецкой Gaming Minds Studios сообщили о выпуске первого геймплейного трейлера своей политической градостроительной стратегии Tropico 7.

Напомним, игрокам Tropico 7 в роли знакомого по прошлым частям Эль Президенте предстоит вновь возглавить островную нацию Тропико и привести её к процветанию всеми честными и не очень способами.

Дебютный геймплейный трейлер Tropico 7 (в VK видео доступно на русском языке) длится чуть больше 45 секунд и даёт зрителям представление о том, каково это — управлять райским островом.

В ролике через оживлённые районы прокладываются улицы, президентские амбиции готовы свернуть горы, а лояльность граждан направлена в нужное русло: «Кто-то изучает историю, а кто-то её творит».

«Эль Президенте не просто управляет, он стильно дирижирует хаосом. Каждая улица и каждое здание служат определённой цели, а каждый гражданин — часть великого замысла блестящего лидера», — отмечается в пресс-релизе.

Обещают крупнейшие острова в истории серии, пять новых карт для кампании (и 20 для песочницы), 10 сценариев, широту политических и творческих возможностей, а также новую систему терраформирования.

Релиз Tropico 7 ожидается в 2026 году на PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass (Ultimate, PC). Запланирована текстовая русская локализация.