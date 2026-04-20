ChatGPT перестал работать у многих пользователей по всему миру — OpenAI ведёт расследование

Проблемы с доступом к ChatGPT начались примерно в 10:05 утра по восточному времени (17:05 по московскому времени), когда на ресурсе Downdetector стало появляться множество сообщений о сбоях. На текущий момент из Великобритании поступило более 8000 сообщений о проблемах, а из США — около 1870. На странице состояния OpenAI указано, что компания расследует проблему, из-за которой «пользователи не могут загрузить ChatGPT и Codex».

OpenAI признала, что «пострадавшие пользователи в настоящее время не могут получить доступ к ChatGPT, Codex и API Platform» и сообщила, что «расследует проблему для перечисленных сервисов». На странице состояния OpenAI список затронутых компонентов обширен — от диалогов, входа в систему и голосового режима до генерации изображений. Именно поэтому, даже после входа в систему пользователь может столкнуться с ошибками и сбоями.

Последнее сообщение OpenAI, опубликованное в 11:13 по восточному времени (18:13 по московскому времени) гласит: «Мы продолжаем расследование проблемы для перечисленных сервисов». Этот странный сбой в работе ChatGPT затрагивает не всех пользователей одинаково — вероятно, поэтому он был обозначен как «снижение производительности», а не как полный отказ. Это свидетельствует о возможных региональных различиях или частично объясняется разницей во времени.

В социальных сетях зафиксировано множество сообщений с примерно одинаковым выражением возмущения сбоем СhatGPT, из-за которого пользователи «не могут работать». Это показывает, насколько важными стали нейросети и чат-боты в современных цифровых реалиях. В настоящий момент на странице состояния OpenAI всё ещё отображается «частичный сбой» для ChatGPT и Codex, но на Downdetector количество сообщений о сбоях резко пошло на спад.