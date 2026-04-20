Huawei представила колонку Sound X5 с 18-каратным золотом и 126-мм вуфером

Компания Huawei представила умную колонку Sound X5, акцентировав внимание на высоком качестве звука и интеллектуальных функциях. Презентация устройства состоялась 20 апреля в рамках крупного мероприятия, где также были показаны смартфоны серии Pura 90 и смарт-часы Watch Fit 5.

В основе Sound X5 лежит восьмиполосная акустическая система, состоящая из 126-мм низкочастотного динамика, четырёх 48-мм среднечастотных динамиков, 35-мм твитера (высокочастотник) и двух пассивных излучателей, что в итоге позволяет добиться более чёткого разделения низких, средних и высоких частот. При этом производитель обещает воспроизведение басов вплоть до 36 Гц. Общая выходная мощность колонки достигла 160 Вт, значительно превысив показатели предыдущей модели Sound X4, которая обладает суммарной выходной мощностью 73 Вт.

Управление устройством стало более интуитивным благодаря обновлённой модели искусственного интеллекта на базе HarmonyOS. Теперь система понимает более естественные голосовые команды с поддержкой непрерывных диалогов. Интеграция в экосистему Huawei реализована через технологию HarmonyOS Smart Connect, позволяющую быстро обмениваться аудиопотоками и управлять элементами умного дома.

Дополнительные функции включают спящий режим, управление жестами и световые эффекты, которые реагируют на ритм воспроизводимой музыки, добавляя визуальную составляющую. Колонка доступны в трёх вариантах отделки корпуса: чёрном, белом и золотом. Цены начинаются от 2199 юаней (около 24 200 рублей), при этом вариант с золотым покрытием пассивного излучателя из 18-каратного золота стоит 2499 юаней (около 27 500 рублей). Продажи уже стартовали на официальном сайте компании в Китае.