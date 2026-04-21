Ностальгия пользуется спросом: нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire показал «крайне успешный» старт и порадовал издателя продажами

Издатель PlaySide Publishing отчитался о первых успехах заряженного джазом ретрошутера Mouse: P.I. For Hire («Частный детектив Маус») от разработчиков из польской студии Fumi Games.

Напомним, Mouse: P.I. For Hire вышла 16 апреля на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. В Steam игра заслужила «крайне положительные» отзывы (рейтинг 95 %) и оказалась среди лидеров рейтинга мировых бестселлеров.

Как стало известно, продажи Mouse: P.I. For Hire за первые четыре дня с официального релиза составили 360 тыс. копий, включая 47 тыс. предзаказов в Steam. На консоли пришлось 44 % реализованных единиц.

Что касается финансов, то Mouse: P.I. For Hire заработала $10,4 млн, тогда как чистая выручка PlaySide оценивается в $6,3 млн (с вычетом комиссий платформодержателей, НДС и возвратов).

В PlaySide Publishing подчеркнули, что стартовые показатели не дают полной картины (платформодержатели обновляют данные о продажах в разное время), однако запуск Mouse: P.I. For Hire уже можно считать «крайне успешным».

События Mouse: P.I. For Hire разворачиваются в городе мошенников и бандитов Маусберге, где игрокам достаётся роль частного детектива Джека Пеппера (Jack Pepper) в исполнении Троя Бейкера (Troy Baker).

Игра предлагает вдохновлённый Disney эпохи 30-х годов мир мультяшной анимации, неповторимую винтажную эстетику, остросюжетные расследования, джазовый саундтрек и текстовый перевод на русский язык.