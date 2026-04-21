Ностальгия пользуется спросом: нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire показал «крайне успешный» старт и порадовал издателя продажами

Издатель PlaySide Publishing отчитался о первых успехах заряженного джазом ретрошутера Mouse: P.I. For Hire («Частный детектив Маус») от разработчиков из польской студии Fumi Games.

Источник изображения: Steam (D4riocodex)

Напомним, Mouse: P.I. For Hire вышла 16 апреля на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. В Steam игра заслужила «крайне положительные» отзывы (рейтинг 95 %) и оказалась среди лидеров рейтинга мировых бестселлеров.

Как стало известно, продажи Mouse: P.I. For Hire за первые четыре дня с официального релиза составили 360 тыс. копий, включая 47 тыс. предзаказов в Steam. На консоли пришлось 44 % реализованных единиц.

К моменту релиза игру добавили в список желаемого более 1,7 млн человек (источник изображения: Steam)

Что касается финансов, то Mouse: P.I. For Hire заработала $10,4 млн, тогда как чистая выручка PlaySide оценивается в $6,3 млн (с вычетом комиссий платформодержателей, НДС и возвратов).

В PlaySide Publishing подчеркнули, что стартовые показатели не дают полной картины (платформодержатели обновляют данные о продажах в разное время), однако запуск Mouse: P.I. For Hire уже можно считать «крайне успешным».

Источник изображения: PlaySide Publishing

События Mouse: P.I. For Hire разворачиваются в городе мошенников и бандитов Маусберге, где игрокам достаётся роль частного детектива Джека Пеппера (Jack Pepper) в исполнении Троя Бейкера (Troy Baker).

Игра предлагает вдохновлённый Disney эпохи 30-х годов мир мультяшной анимации, неповторимую винтажную эстетику, остросюжетные расследования, джазовый саундтрек и текстовый перевод на русский язык.

Материалы по теме
Capcom похвасталась «мощным стартом» Pragmata — миллион проданных копий за два дня
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 %
«Все ждут GTA VI, а я вот это»: релизный трейлер нуарного шутера Mouse: P.I. For Hire заинтриговал игроков перед скорой премьерой
«Чёрт, выглядит великолепно»: утечка кадров из трейлера Assassin’s Creed Black Flag Resynced впечатлила фанатов
В Steam и VK Play вышла «Былина» — грандиозная экшен-RPG в мире славянских мифов
Календарь релизов 20–26 апреля: Vampire Crawlers, Masters of Albion, Kiln и Tides of Tomorrow
Теги: mouse: p.i. for hire, fumi games, playside publishing, шутер, продажи игр
Россиянин не смог запустить Atomic Heart в VK Play — поддержка предложила включить VPN
Создатель диспетчера задач Windows объяснил, почему инструмент врёт о загрузке процессора — и почему это не исправить
«Кто-то изучает историю, а кто-то её творит»: первый геймплейный трейлер Tropico 7 показал, каково управлять райским островом
«Чёрт, выглядит великолепно»: утечка кадров из трейлера Assassin’s Creed Black Flag Resynced впечатлила фанатов
В российском Steam открылся предзаказ постапокалиптического боевика Beast of Reincarnation от создателей «Покемонов»
Instagram стал превращать цветные фото в чёрно-белые — разработчики уже выявили причину бага 28 мин.
«Слышу об этом впервые»: сценарист сериала Mass Effect опроверг слухи о переработке шоу для «негеймеров» 30 мин.
Ностальгия пользуется спросом: нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire показал «крайне успешный» старт и порадовал издателя продажами 4 ч.
Meta тестирует WhatsApp Plus — подписку, которая добавляет косметические улучшения 14 ч.
В Steam и VK Play вышла «Былина» — грандиозная экшен-RPG в мире славянских мифов 14 ч.
Календарь релизов 20–26 апреля: Vampire Crawlers, Masters of Albion, Kiln и Tides of Tomorrow 15 ч.
Nvidia улучшила ReSTIR: трассировка путей стала в 2–3 раза быстрее и чище 15 ч.
Всё тайное становится явным: Ubisoft наконец подтвердила, когда покажет Assassin's Creed Black Flag Resynced 17 ч.
ChatGPT перестал работать у многих пользователей по всему миру — OpenAI ведёт расследование 17 ч.
ИИ стал оружием хакеров: кибератаки стали быстрее и сложнее 18 ч.
Новоиспечённому гендиру Тернусу придётся доказать инвесторам, что Apple не проиграла ИИ-гонку 30 мин.
Тим Кук опубликовал прощальное письмо по случаю ухода в поста гендиректора Apple 34 мин.
Anthropic получит от AWS до 5 ГВт ИИ-мощностей и до $25 млрд инвестиций 54 мин.
NASA собрало первую ступень SLS для миссии Artemis III — запуск намечен на 2027 год 2 ч.
Разработку устройств Apple возглавил Джони Сруджи 2 ч.
Космический грузовик «Прогресс МС-32» ярко завершил свою миссию, разрушившись в атмосфере 2 ч.
«Мыльницы» снова в моде: продажи фотоаппаратов в России подскочили на четверть 3 ч.
Представлен полностью электрический Mercedes-Benz С-класса с запасом хода 762 км 4 ч.
Испанцы разрабатывают аппаратный «стоп-кран» для защиты от бэкдоров в зарубежных чипах 4 ч.
Землетрясение в Японии магнитудой 7,7 балла больше всего навредило производству химикатов для выпуска чипов 4 ч.