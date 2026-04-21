Представлен полностью электрический Mercedes-Benz С-класса с запасом хода 762 км

Метания Mercedes-Benz с точки зрения позиционирования своих электромобилей постепенно привели к их интеграции в обычный модельный ряд, а потому чисто электрический C400 4Matic просто стал одним из представителей C-класса, хотя сам производитель счёл нужным назвать его самым спортивным представителем серии.

Машина построена на 800-вольтовой архитектуре, она предлагает запас хода до 762 км по циклу WLTP. Это первый полностью электрический представитель C-класса, поскольку ранее модель предлагалась только в гибридном, бензиновом или дизельном вариантах, а эксперименты с электротягой Mercedes-Benz приберегала для более крупных моделей. Подключение электромобиля к станции экспресс-зарядки мощностью 330 кВт позволяет за 10 минут восполнить до 325 км запаса хода.

Обладая силовой установкой общей мощностью 483 л.с., седан способен разгоняться до 100 км/ч менее чем за четыре секунды, но подобная динамика свойственна многим современным электромобилям. Поддерживается и обратная отдача электроэнергии — от тяговой батареи можно запитать оборудование или бытовую технику в случае отключения централизованного энергоснабжения.

Использование электротяги не помешало инженерам Mercedes-Benz предусмотреть двухступенчатый редуктор для заднего моста нового C-класса. Одна из передач позволяет максимально быстро набирать скорость, а вторая позволяет экономить энергию при равномерном движении на высоких скоростях. У переднего тягового электромотора имеется муфта, позволяющая отключать его ради экономии электроэнергии. Формально, основную часть времени машина остаётся заднеприводной.

При наличии подробных цифровых карт местности Google Maps этот электромобиль может предварительно настраивать жёсткость подвески под рельеф конкретного участка дороги, повышая комфорт в движении. Бортовые ассистенты технически позволяют машине в автоматическом режиме проезжать весь заданный владельцем маршрут, но наличие такой возможности на практике будет определяться регуляторными факторами.

Ещё за несколько дней до анонса визитной карточкой нового С-класса стал 39,1-дюймовый дисплей, растянутый на всю переднюю панель. Интерфейс дисплея построен на игровом движке Unity. Установлена электрохромная панорамная крыша, которая может полностью затемняться и отображать эффект «звёздного неба» с помощью 162 светодиодов. В дорогих комплектациях динамики акустической системы предусмотрены в подголовниках. Это позволяет не только улучшить звуковую сцену при прослушивании музыки, но и обеспечить более приватные переговоры при использовании системы громкой связи. Несколько программ массажа в креслах призваны дополнительно повысить комфорт, хотя всё это уже давно имеется в премиальных электромобилях китайских марок.

Поддерживаются ИИ-ассистенты для работы с голосовым интерфейсом через ChatGPT, Microsoft Bing и Google Gemini. Навигационная система способна выстраивать оптимальный маршрут с учётом расхода электроэнергии и наличия пробок на дорогах — учитываются даже направление и скорость ветра. Все необходимые подсказки водитель видит на проекционном экране в районе ветрового стекла. Само собой, бортовое ПО будет постоянно совершенствоваться, обновляясь «по воздуху».