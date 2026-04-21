NASA собрало первую ступень SLS для миссии Artemis III — запуск намечен на 2027 год

Несколько часов назад из ангара NASA на сборочном предприятии Michoud Assembly Facility в Новом Орлеане выкатили на площадку и подготовили для погрузки на транспортную баржу первую ступень (ядро) очередной ракеты SLS для полётов к Луне. Эта ступень предназначена для миссии Artemis III, назначенной на 2027 год. Ступень будет доставлена во Флориду в Космический центр NASA им. Кеннеди для окончательной сборки ракеты.

Ранее в этом году NASA сообщило об изменении планов в отношении миссий Artemis. Недавно астронавты облетели спутник на корабле Orion в ходе первой за более чем 50 лет пилотируемой миссии в районе Луны. Это была миссия Artemis II. Согласно прежним планам высадка на Луну планировалась в ходе миссии Artemis III. Изменённые планы предполагают, что в 2027 году люди не полетят на Луну, а корабль Orion в пилотируемом режиме совершит экспериментальную стыковку с лунным посадочным модулем на орбите Земли.

Для стыковки с «Орионом» будут запущены варианты посадочных модулей компаний SpaceX и Blue Origin либо только одного из этих разработчиков. Можно предположить, что обе компании отстают от темпов NASA, и ракета SLS для миссии Artemis III в 2027 году попросту не была бы востребована для высадки людей на Луну. Эксперимент на орбите Земли по стыковке корабля и лунных модулей выглядит более реалистичным сценарием и позволит NASA поддерживать выбранный темп работ.

Создание и транспортировка первой ступени ракеты — это результат тесного сотрудничества двух основных подрядчиков NASA: компании Boeing, отвечающей за общий дизайн и сборку, и L3Harris Technologies, производящей двигатели RS-25. По словам NASA, последние изменения позволили «стандартизировать конфигурацию SLS, оптимизировать производство и ускорить реализацию всей программы Artemis». Звучит интересно, если учесть, что конструкторская документация на данном этапе проекта не подлежит серьёзным изменениям, а процесс производства комплектующих и сборка начались за много месяцев до избрания нового главы агентства. Остаётся только догадываться о сути оптимизации.

Также вызывает вопросы инициатива использовать лунную ракету для полёта исключительно на орбиту Земли. Корабль Orion успешно летал в 2014 году на ракете Delta IV Heavy. Для эксперимента со стыковкой с лунными модулями вполне можно было использовать что-то попроще и дешевле — ту же РН Falcon Heavy. Как бы то ни было, ядро ракеты SLS для новой миссии изготовлено и вскоре начнёт доукомплектовываться в центре NASA во Флориде — непосредственно в том ангаре, из которого ракету повезут на стартовую площадку в следующем году.