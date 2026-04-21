NASA собрало первую ступень SLS для миссии Artemis III — запуск намечен на 2027 год

Несколько часов назад из ангара NASA на сборочном предприятии Michoud Assembly Facility в Новом Орлеане выкатили на площадку и подготовили для погрузки на транспортную баржу первую ступень (ядро) очередной ракеты SLS для полётов к Луне. Эта ступень предназначена для миссии Artemis III, назначенной на 2027 год. Ступень будет доставлена во Флориду в Космический центр NASA им. Кеннеди для окончательной сборки ракеты.

Ранее в этом году NASA сообщило об изменении планов в отношении миссий Artemis. Недавно астронавты облетели спутник на корабле Orion в ходе первой за более чем 50 лет пилотируемой миссии в районе Луны. Это была миссия Artemis II. Согласно прежним планам высадка на Луну планировалась в ходе миссии Artemis III. Изменённые планы предполагают, что в 2027 году люди не полетят на Луну, а корабль Orion в пилотируемом режиме совершит экспериментальную стыковку с лунным посадочным модулем на орбите Земли.

Для стыковки с «Орионом» будут запущены варианты посадочных модулей компаний SpaceX и Blue Origin либо только одного из этих разработчиков. Можно предположить, что обе компании отстают от темпов NASA, и ракета SLS для миссии Artemis III в 2027 году попросту не была бы востребована для высадки людей на Луну. Эксперимент на орбите Земли по стыковке корабля и лунных модулей выглядит более реалистичным сценарием и позволит NASA поддерживать выбранный темп работ.

Создание и транспортировка первой ступени ракеты — это результат тесного сотрудничества двух основных подрядчиков NASA: компании Boeing, отвечающей за общий дизайн и сборку, и L3Harris Technologies, производящей двигатели RS-25. По словам NASA, последние изменения позволили «стандартизировать конфигурацию SLS, оптимизировать производство и ускорить реализацию всей программы Artemis». Звучит интересно, если учесть, что конструкторская документация на данном этапе проекта не подлежит серьёзным изменениям, а процесс производства комплектующих и сборка начались за много месяцев до избрания нового главы агентства. Остаётся только догадываться о сути оптимизации.

Также вызывает вопросы инициатива использовать лунную ракету для полёта исключительно на орбиту Земли. Корабль Orion успешно летал в 2014 году на ракете Delta IV Heavy. Для эксперимента со стыковкой с лунными модулями вполне можно было использовать что-то попроще и дешевле — ту же РН Falcon Heavy. Как бы то ни было, ядро ракеты SLS для новой миссии изготовлено и вскоре начнёт доукомплектовываться в центре NASA во Флориде — непосредственно в том ангаре, из которого ракету повезут на стартовую площадку в следующем году.

Материалы по теме
Лунная миссия Artemis II подошла к концу — корабль Orion с астронавтами вернулся на Землю
Хронические задержки и раздутый бюджет похоронили разгонный блок Boeing для SLS — его заменит Centaur V
NASA радикально поменяла Artemis, чтобы не проиграть Китаю лунную гонку: высадку перенесли, а SLS урезали
Командир лунной миссии Artemis II опубликовал потрясающее видео «заката Земли», снятое на iPhone
Илон Маск хочет натравить американских регуляторов на европейских коллег за дискриминацию SpaceX на рынке ЕС
Blue Origin впервые повторно использовала первую ступень огромной ракеты New Glen
Теги: artemis 3, nasa, ракета-носитель, sls
Россиянин не смог запустить Atomic Heart в VK Play — поддержка предложила включить VPN
Создатель диспетчера задач Windows объяснил, почему инструмент врёт о загрузке процессора — и почему это не исправить
«Кто-то изучает историю, а кто-то её творит»: первый геймплейный трейлер Tropico 7 показал, каково управлять райским островом
«Чёрт, выглядит великолепно»: утечка кадров из трейлера Assassin’s Creed Black Flag Resynced впечатлила фанатов
В российском Steam открылся предзаказ постапокалиптического боевика Beast of Reincarnation от создателей «Покемонов»
Instagram стал превращать цветные фото в чёрно-белые — разработчики уже выявили причину бага 28 мин.
«Слышу об этом впервые»: сценарист сериала Mass Effect опроверг слухи о переработке шоу для «негеймеров» 30 мин.
Ностальгия пользуется спросом: нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire показал «крайне успешный» старт и порадовал издателя продажами 4 ч.
Meta тестирует WhatsApp Plus — подписку, которая добавляет косметические улучшения 14 ч.
В Steam и VK Play вышла «Былина» — грандиозная экшен-RPG в мире славянских мифов 14 ч.
Календарь релизов 20–26 апреля: Vampire Crawlers, Masters of Albion, Kiln и Tides of Tomorrow 15 ч.
Nvidia улучшила ReSTIR: трассировка путей стала в 2–3 раза быстрее и чище 15 ч.
Всё тайное становится явным: Ubisoft наконец подтвердила, когда покажет Assassin's Creed Black Flag Resynced 17 ч.
ChatGPT перестал работать у многих пользователей по всему миру — OpenAI ведёт расследование 17 ч.
ИИ стал оружием хакеров: кибератаки стали быстрее и сложнее 18 ч.
Новоиспечённому гендиру Тернусу придётся доказать инвесторам, что Apple не проиграла ИИ-гонку 30 мин.
Тим Кук опубликовал прощальное письмо по случаю ухода в поста гендиректора Apple 34 мин.
Anthropic получит от AWS до 5 ГВт ИИ-мощностей и до $25 млрд инвестиций 54 мин.
NASA собрало первую ступень SLS для миссии Artemis III — запуск намечен на 2027 год 2 ч.
Разработку устройств Apple возглавил Джони Сруджи 2 ч.
Космический грузовик «Прогресс МС-32» ярко завершил свою миссию, разрушившись в атмосфере 2 ч.
«Мыльницы» снова в моде: продажи фотоаппаратов в России подскочили на четверть 3 ч.
Представлен полностью электрический Mercedes-Benz С-класса с запасом хода 762 км 4 ч.
Испанцы разрабатывают аппаратный «стоп-кран» для защиты от бэкдоров в зарубежных чипах 4 ч.
Землетрясение в Японии магнитудой 7,7 балла больше всего навредило производству химикатов для выпуска чипов 4 ч.