Тим Кук опубликовал прощальное письмо по случаю ухода в поста гендиректора Apple

Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) в преддверии ухода с поста гендиректора компании написал открытое письмо поклонникам её продукции. «Это не прощание. Но в этот переходный момент я хотел бы воспользоваться возможностью и сказать спасибо», — заявил он.

Источник изображения: apple.com

Источник изображения: apple.com

Преемником Тима Кука на посту гендиректора Apple станет старший вице-президент компании по разработке оборудования Джон Тернус (John Ternus), а его, в свою очередь, заменит Джонни Сроуджи (Johny Srouji). Ниже приводим текст письма Тима Кука.

«В последние 15 лет каждое моё утро начиналось одинаково. Я открывал свою электронную почту и читал письма, которые получал от пользователей Apple со всего мира. Вы делитесь со мной маленькими кусочками своей жизни и рассказываете, что считаете нужным, о том, как Apple на вас повлияла. О том, как вашу маму спасли Apple Watch. Об идеальном селфи, которое вы сделали на казавшейся неодолимой вершине. Благодарите меня за то, как Mac изменил ваши возможности на работе, и иногда шутите надо мной, потому что нечто вам дорогое не работает как надо.

В каждом из этих писем я чувствую, как бьётся сердце нашего сообщества. Чувствую, как растёт чувство долга, заставляющее работать усерднее и двигаться дальше. Но больше всего я чувствую благодарность, которую не могу выразить словами за то, что мне каким-то образом выпала честь быть тем человеком на другом конце этих писем, руководителем компании, которая разжигает воображение и настолько обогащает наши жизни, что описать это невозможно. Это такие честь и привилегия!

Сегодня мы объявили, что я сделаю следующий шаг на моём пути в Apple. Через несколько месяцев в сентябре я оставлю пост генерального директора и перейду на новую должность, став исполнительным председателем совета директоров Apple. Пост, который я в глубине души считаю лучшей работой в мире, займёт другой человек. Этот лидер — Джон Тернус, блестящий инженер и мыслитель, последние 25 лет жизни посвятивший созданию продуктов Apple, которые так любят наши пользователи, одержимый каждой деталью, сосредоточенный на том, как сделать что-то лучше, смелее, красивее и значимее. Он идеально подходит для этой работы.

Джону очень важно, кто мы такие в Apple, что мы делаем в Apple, для кого мы работаем в Apple, у него есть сердце и характер, чтобы руководить с исключительной отдачей. Я очень горжусь, что могу назвать его новым гендиректором Apple. Под его руководством компания достигнет невероятных высот, вы почувствуете его руку в каждом радостном моменте и открытии, которые появятся в новых продуктах и сервисах. С нетерпением жду, когда вы узнаете его так же хорошо, как я.

Это не прощание. Но в этот переходный момент я хотел бы воспользоваться возможностью сказать спасибо. На этот раз не от имени компании, хотя в наших стенах есть переполняющий нас источник благодарности. А только от себя. Тим. Человек, который вырос в деревне в другую эпоху, и благодаря этим моментам ему довелось стать генеральным директором величайшей компании в мире. Спасибо вам за доверие и доброту, которые вы мне оказали. Спасибо за приветствия на улице и в наших магазинах. Спасибо, что поддерживали меня, когда мы представляли новый продукт или сервис. И прежде всего спасибо, что верили в меня как в лидера компании, для который вы всегда были главными. Каждый день мы встаём и думаем, что можем сделать, чтобы немного улучшить вашу жизнь. И вы каждый день делали мою жизнь лучше, о чем я мог только мечтать.

Спасибо.
Тим Кук».

Теги: apple, тим кук, письмо
apple, тим кук, письмо
