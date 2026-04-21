Сегодня 21 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости рынок IT Тим Кук покидает пост гендира Apple — ко...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Тим Кук покидает пост гендира Apple — компанию возглавит Железный Тернус

Компания Apple объявила о смене генерального директора: с 1 сентября 2026 года пост займёт Джон Тернус (John Ternus), который сейчас занимает пост вице-президента по разработке аппаратного обеспечения. Действующий глава компании Тим Кук (Tim Cook) перейдёт на должность исполнительного председателя совета директоров. Решение было принято единогласно и стало итогом долгосрочного плана преемственности.

До осени Кук продолжит руководить компанией и займётся передачей дел. После смены должности он сосредоточится, в частности, на взаимодействии с регуляторами и вопросах стратегического развития. Сам Кук назвал руководство Apple «величайшей привилегией» в своей жизни и подчеркнул, что полностью уверен в своём преемнике, охарактеризовав Тернуса как инженера с мышлением новатора и необходимыми лидерскими качествами.

Джон Тернус работает в Apple около 25 лет — он присоединился к компании в 2001 году и с тех пор участвовал в разработке множества устройств. В последние годы он курировал аппаратную часть практически всех ключевых продуктов — от iPhone и Mac до AirPods и Apple Watch. В 2021 году Тернус вошёл в топ-менеджмент компании. Ранее СМИ называли Тернуса главным кандидатом в преемники Кука.

Тернуса считают одним из главных архитекторов современной линейки устройств Apple. В частности, он сыграл важную роль в развитии компьютеров Mac после перехода на фирменные процессоры Apple Silicon, а также участвовал в запуске новых продуктовых категорий, таких как гарнитур Apple Vision Pro. В некотором роде Тернус — противоположность Кука. Он не финансист и не менеджер, а настоящий инженер.

Тим Кук возглавил Apple в 2011 году, сменив почившего Стива Джобса (Steve Jobs). За это время компания значительно изменилась: её рыночная капитализация выросла более чем в десять раз — примерно с $350 млрд до $4 трлн, а годовая выручка увеличилась почти в четыре раза и превысила $416 млрд по итогам 2025 финансового года.

При Куке Apple активно развивала сервисное направление (iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Pay), а также вывела на рынок новые категории устройств — включая Apple Watch, AirPods и гарнитуру смешанной реальности Vision Pro. Одним из ключевых шагов стал перевод iPhone, iPad, а затем и Mac на собственные процессоры, что позволило компании усилить контроль над экосистемой и повысить энергоэффективность устройств.

Одновременно с кадровыми перестановками изменится и структура совета директоров. Действующий председатель Артур Левинсон (Arthur Levinson) перейдёт на роль ведущего независимого директора, а Тернус войдёт в состав совета директоров.

В Apple подчёркивают, что смена руководства проходит планово и без резких изменений курса. Компания рассчитывает, что под руководством Тернуса сохранится фокус на разработке аппаратных решений и интеграции технологий, продолжится курс на развитие собственной экосистемы и ключевых продуктов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Теги: apple, тим кук, руководство, iphone, macbook
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
