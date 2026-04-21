Samsung показала домашнего робота Project Luna, который «переносит» ИИ между устройствами

Компания Samsung представила на Миланской неделе дизайна 2026 концептуального робота-компаньона Project Luna с искусственным интеллектом, оснащённого вращающимся круглым экраном. Помня о не оправдавшем надежд домашнем роботе Ballie, компания позиционирует Project Luna как концепцию, своего рода «возможное» домашнее экспериментальное устройство, а не готовый продукт.

Project Luna представляет собой компактное настольное устройство с круглым экраном, который, в отличие от умных колонок, стоящих неподвижно на полке, может вращаться и наклоняться, чтобы быть обращённым к пользователю.

Samsung продемонстрировала возможности Project Luna в роли центрального хаба для управления домашними устройствами. Он может подключаться к смартфонам и воспроизводить музыку через интерфейс, вдохновлённый проигрывателем виниловых пластинок. Также домашний робот может при необходимости подключаться к находящимся в доме телевизору, колонке или проектору. Он может даже рекомендовать варианты блюд, исходя из того, что есть в холодильнике на кухне.

Чтобы пользователям было проще общаться с Project Luna, разработчики добавили ему выразительные анимации и забавные звуковые эффекты.

Главный дизайнер Samsung Мауро Порчини (Mauro Porcini) сообщил, что проект представляет собой переход от «персонального ИИ» (того, который находится на телефоне) к «коллективному ИИ». Согласно этой концепции, личность ИИ-помощника не «заперта» в одном устройстве, а может «переключаться» с Luna на ближайший телевизор Samsung, проектор или колонку по мере перемещения пользователя по дому. Это создаёт единый опыт, при котором ИИ-помощник следует за пользователем, позволяя постоянно взаимодействовать с ним независимо от используемого устройства.