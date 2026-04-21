Сегодня 21 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung показала домашнего робота Project Luna, который «переносит» ИИ между устройствами

Компания Samsung представила на Миланской неделе дизайна 2026 концептуального робота-компаньона Project Luna с искусственным интеллектом, оснащённого вращающимся круглым экраном. Помня о не оправдавшем надежд домашнем роботе Ballie, компания позиционирует Project Luna как концепцию, своего рода «возможное» домашнее экспериментальное устройство, а не готовый продукт.

Источник изображений: Android Authority

Project Luna представляет собой компактное настольное устройство с круглым экраном, который, в отличие от умных колонок, стоящих неподвижно на полке, может вращаться и наклоняться, чтобы быть обращённым к пользователю.

Samsung продемонстрировала возможности Project Luna в роли центрального хаба для управления домашними устройствами. Он может подключаться к смартфонам и воспроизводить музыку через интерфейс, вдохновлённый проигрывателем виниловых пластинок. Также домашний робот может при необходимости подключаться к находящимся в доме телевизору, колонке или проектору. Он может даже рекомендовать варианты блюд, исходя из того, что есть в холодильнике на кухне.

Чтобы пользователям было проще общаться с Project Luna, разработчики добавили ему выразительные анимации и забавные звуковые эффекты.

Главный дизайнер Samsung Мауро Порчини (Mauro Porcini) сообщил, что проект представляет собой переход от «персонального ИИ» (того, который находится на телефоне) к «коллективному ИИ». Согласно этой концепции, личность ИИ-помощника не «заперта» в одном устройстве, а может «переключаться» с Luna на ближайший телевизор Samsung, проектор или колонку по мере перемещения пользователя по дому. Это создаёт единый опыт, при котором ИИ-помощник следует за пользователем, позволяя постоянно взаимодействовать с ним независимо от используемого устройства.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В ближайшие годы человек станет «ходячим суперкомпьютером» с ИИ
В России резко подешевели iPhone и флагманы Samsung — ретейлеры завалили склады, переоценив спрос
Специалисты нашли фундаментальную брешь в безопасности большинства смартфонов Samsung, Xiaomi, Nokia и Honor
Samsung полностью сняла с продажи трёхстворчатый смартфон Galaxy Z TriFold — с анонса прошло меньше года
Новоиспечённому гендиру Тернусу придётся доказать инвесторам, что Apple не проиграла ИИ-гонку
ИИ-лаборатория Джеффа Безоса готовится привлечь $10 млрд финансирования
Теги: samsung, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российские путешественники лишились доступа к «Госуслугам», банкам и другим отечественным сервисам из-за борьбы с VPN
Россиянин не смог запустить Atomic Heart в VK Play — поддержка предложила включить VPN
В России резко подешевели iPhone и флагманы Samsung — ретейлеры завалили склады, переоценив спрос
Создатель диспетчера задач Windows объяснил, почему инструмент врёт о загрузке процессора — и почему это не исправить
«Кто-то изучает историю, а кто-то её творит»: первый геймплейный трейлер Tropico 7 показал, каково управлять райским островом
«Чисто сюжетное приключение»: инсайдер раскрыл новые подробности Assassin’s Creed Black Flag Resynced 31 мин.
Представлена функция OpenAI Chronicle — аналог скандальной Windows Recall, но для программистов 2 ч.
Британия проверит Telegram, Teen Chat и Chat Avenue на соблюдение закона по защите детей в Cети 2 ч.
Национального мессенджера Max больше нет — теперь он «Макс» 2 ч.
Кодзима сравнил достижения игроков Death Stranding 2: On the Beach с результатами лунной миссии Artemis II 3 ч.
Panasonic создала защищённые QR-коды — их нельзя считать какими попало устройствами 4 ч.
В «Google Фото» появились новые инструменты ретуши фотографий «одним махом» 5 ч.
Моддер прокачал графику Dark Souls 2 с помощью трассировки пути — вышла новая бета-версия DS2LightingEngine 5 ч.
Instagram стал превращать цветные фото в чёрно-белые — разработчики уже выявили причину бага 6 ч.
Ностальгия пользуется спросом: нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire показал «крайне успешный» старт и порадовал издателя продажами 9 ч.
Sony и Honda почти закрыли совместное предприятие после остановки электромобильного проекта Afeela 3 мин.
Представлен компактный планшет Oppo Pad Mini с флагманским процессором 23 мин.
Xiaomi представила свой первый смартфон с вентилятором — геймерский Redmi K90 Max с батареей на 8550 мА·ч 24 мин.
Руководитель Intel намекнул на появление доступных CPU с поддержкой разгона 60 мин.
В ближайшие годы человек станет «ходячим суперкомпьютером» с ИИ 2 ч.
В Apple ждут, что Джон Тернус будет руководить жёстче Кука — в духе Стива Джобса 3 ч.
Рискованный эксперимент ровера Curiosity выявил десятки органических молекул на Марсе 3 ч.
Защищённый планшет Honor Pad X8b поступил в продажу в России — от 17 990 рублей 3 ч.
Представлен флагман Oppo Find X9 Ultra с камерами Hasselblad, съёмным объективом и ценой €1699 3 ч.
Машины получат цветное 3D-зрение без камер: китайская Hesai представила лидар нового поколения 3 ч.