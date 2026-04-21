Машины получат цветное 3D-зрение без камер: китайская Hesai представила лидар нового поколения

Так называемые «лидары», являющиеся оптическими радарами, получили распространение на рынке благодаря развитию автомобильных систем активной помощи водителю. Они позволяют определять расстояние до объектов и их форму, но до сих пор получаемое «облако точек» было монохромным. Теперь же Hesai выводит на рынок лидар нового поколения, который позволяет видеть предметы в цвете и более высоком разрешении.

Речь идёт о лидаре семейства Picasso, который разработчики называют «шестимерным» (6D). В отличие от монохромных решений прежних поколений, он позволяет получать информацию о цвете предметов в формате RGB, тем самым повышая эффективность распознавания объектов. Такой тип датчиков уже может распознавать сигналы светофора, элементы дорожной разметки, ремонтные ограждения и конусы, машины специальных служб, которым необходимо предоставлять приоритет на дороге. Та же Tesla долгое время страдала от неспособности своих бортовых камер своевременно распознавать стоящие на пути следования машины специальных служб с включёнными проблесковыми маячками в тёмное время суток. Статистика серьёзных ДТП с участием электромобилей Tesla и таких неподвижных транспортных средств довольно обширна, она даже стала причиной расследования американского агентства NHTSA.

По идее, появление у лидара Hesai информации об окраске предметов позволяет заметно повысить эффективность бортовой автоматики, ведь лидары обладают куда большим радиусом действия по сравнению с теми же камерами. Объекты распознаются лидаром на большем удалении, в условиях худшей освещённости, а ещё лидар обеспечивает более уверенное распознавание небольших объектов по сравнению с камерами. Если у лидара Picasso предельная дистанция определения объектов составляет 600 метров, то при светоотражающей способности в 10 % объект уверенно определяется на расстоянии 400 метров. Водная преграда размерами 120 × 60 см распознаётся с 300 метров, мелкие животные профилем 60 × 40 см распознаются с 280 метров, а деревянный блок размером 15 × 25 см распознаётся с 150 метров. При этом фирменная платформа ETX позволяет формировать облако точек с высоким разрешением от 1080 до 4320 строк, в зависимости от конфигурации. Выигрыш в дистанции при движении на больших скоростях обеспечивает повышение безопасности, поскольку даёт автоматике больше времени на реагирование.

К массовому производству новых лидаров с функцией распознавания цвета объектов Hesai планирует приступить во второй половине текущего года, что позволит с 2027 или 2028 года начать установку датчиков такого типа на флагманские транспортные средства её клиентов. Лидары такого класса делают реальным создание машин с уровнем автопилота L3 и выше, который уже не требует постоянного контроля за рулём и дорожной обстановкой со стороны водителя. По итогам февраля Hesai оставалась крупнейшим производителем лидаров в мире, контролируя 51 % рынка и обходя компании Huawei и Robosense. Между прочим, потребительская робототехника подобные лидары тоже охотно будет использовать, поскольку для ориентирования в условиях плохой освещённости этот вид датчиков может подстраховывать камеры тех же человекоподобных роботов.