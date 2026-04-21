В Apple ждут, что Джон Тернус будет руководить жёстче Кука — в духе Стива Джобса

В сентябре Тим Кук (Tim Cook) оставит должность генерального директора, которую займёт его преемник — Джон Тернус (John Ternus). Перед ним встанет непростая задача: главе компании с годовым доходом в $400 млрд придётся идти на риск, выходить на новые категории продуктов и укреплять позиции компании в области искусственного интеллекта.

Ни одна из стоящих перед Тернусом задач не имеет простого решения, и от его способности мыслить нестандартно будет зависеть, сможет ли Apple и дальше процветать в эпоху ИИ. Ему придётся перебороть в себе искушение менять компанию эволюционно — новый гендиректор «должен определять будущее Apple так же яростно, как и защищать её прошлое», считают опрошенные Bloomberg аналитики. Тернусу потребуется сохранить то, что работает, в частности, рабочую дисциплину и спокойный стиль руководства, но отказаться от свойственного эпохе Кука принятия решений на основе консенсуса — двигаться быстрее, повышать конкурентоспособность в области ИИ и выпускать новые устройства, которые будут хитами.

Куку довелось курировать запуск революционных продуктов — это были Apple Watch, AirPods и гарнитура виртуальной реальности Vision Pro. Часам и наушникам сопутствовал большой успех, хотя их разработка пришлась на период, когда в компании ещё работали инженеры из команд его предшественника — легендарного Стива Джобса (Steve Jobs). А вот Vision Pro скорее провалилась, хотя Кук и задумывал её как флагманский продукт, на который потратили десять лет работы и миллиарды долларов вложений. Ещё около $10 млрд Apple потратила на проект по разработке беспилотных автомобилей, но его в итоге отменили. Примечательно, что Тернус в разной степени выступал против обеих инициатив.

А вот в чём Тернус преуспел, так это в реализации. Это он обеспечил Apple стабильный выпуск обновлённых версий iPhone, iPad, Mac и Apple Watch — качество, производительность и долговечность этих устройств неуклонно растёт. Тернус был также сторонником MacBook Neo — продукта, который помог Apple выйти за рамки премиум-сегмента. Теперь ему предстоит вывести компанию в новые категории. Сейчас наиболее перспективными представляются два направления: умные домашние устройства с ИИ и носимая электроника. По направлению умного дома это могут быть умный дисплей с распознаванием лиц, настольный робот с поворотным экраном для видеоконференций и воспроизведения медиа, а также ориентированная на конфиденциальность камера наблюдения. Новыми носимыми устройствами, вероятно, станут очки, кулон и обновлённые AirPods — все с камерами и ИИ-сканированием окружающих владельца объектов.

Умные очки Apple надеялась выпустить уже в этом году, но в реалиях сегодняшнего дня их выпуск могут отложить до 2027 года. Выпуску устройств умного дома препятствуют недостаточно развитые модели ИИ и голосовой помощник Siri. Настольный робот должен был дебютировать в 2027, но и его отложили до 2028 года. Выход на новый уровень в сегменте ИИ имеет для Apple решающее значение. Это вопрос не технической готовности, а способности поставлять оборудование, которое приносит доход и регулярно обновляется. Компания выбрала Тернуса отчасти из-за его возраста и веры, что он сможет переосмыслить линейку продуктов Apple и вывести её на полноценную конкуренцию с ведущими компаниями в области ИИ.

Есть расчёт и на то, что у Тернуса будет более решительный стиль руководства, ближе к основателю компании Стиву Джобсу (Steve Jobs). Коллеги описывают его как человека, способного принимать чёткие решения не в пример взвешенному и ориентированному на компромиссы Куку. Так, если Куку предложить выбор между двумя продуктами, он выбирать не станет, рассказывают эксперты, но начнёт задавать вопросы, если у него есть опасения. А вот Тернус способен делать выбор. Это значит, что к концу подходит эпоха, в которую основные решения по продуктам принимались коллективно небольшой группой руководителей.

Кук останется исполнительным председателем совета директоров, сосредоточится на связях с властями и на решении вопросов геополитического характера — на отношениях Apple с Дональдом Трампом (Donald Trump) и на связях с Китаем. Тернус тоже умеет красиво говорить, но ещё не готов принять эстафету от Кука как человека, взаимодействующего с политиками по всему миру. С приходом на новую должность в сентябре Тернус примется за дело с большим энтузиазмом. Он будет курировать выход первого складного iPhone и долгожданное обновление Siri. В апреле он уже провёл реорганизацию подразделения по разработке оборудования, сделав упор на новую платформу ИИ, призванную ускорить создание продуктов и улучшить качество устройств. То есть он нацелен на быстрое внедрение ИИ в компании для улучшения её работы.