В ближайшие годы человек станет «ходячим суперкомпьютером» с ИИ

Персональная электроника подходит к тому моменту, когда суммарная вычислительная мощность систем искусственного интеллекта в повседневных устройствах окажется наравне с системами, которые когда-то имели масштабы центров обработки данных. Таков прогноз консалтинговой компании Futuresource.

В исследовании говорится о распространении нейропроцессоров в смартфонах, аудиоустройствах и носимой электронике — рост производительности в этих категориях способен поменять наши ожидания от вычислительной мощности персональных устройств. Главная роль в этом отводится смартфонам — флагманские чипы Qualcomm, MediaTek, Samsung и Apple уже предлагают производительность до 100 TOPS для систем ИИ. К концу десятилетия, гласит прогноз, производительность нейропроцессоров на одних только смартфонах может вырастит в три раза.

От смартфонов не отстают и смарт-часы, в которых также начинают появляться небольшие ускорители ИИ. К 2025 году мировые поставки умных часов достигли около 94 млн единиц, что свидетельствует об их высокой популярности. Ещё популярнее беспроводные наушники — ежегодно отгружаются по 360 млн пар, а поскольку собственный процессор присутствует в каждом наушнике речь идёт о более чем 700 млн единиц. Присутствие такого числа устройств с поддержкой ИИ указывает, что человек превращается в своего рода «ходячий суперкомпьютер».

Допускается, что уже к 2030 году суммарная ИИ-производительность персональной электроники, которую человек носит с собой, превысит 1000 TOPS (1 POPS), хотя привычным явлением это ещё не станет. Средний показатель будет варьироваться в диапазоне от 450 до 550 TOPS. Одни только показатели производительности не всегда отражают результат, но переход на локальную обработку данных с облачной снижает зависимость от сторонних сервисов, сокращает время отклика и позволяет хранить конфиденциальные данные на самом устройстве.