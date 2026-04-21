Руководитель Intel намекнул на появление доступных CPU с поддержкой разгона

В будущем компания Intel может расширить ассортимент процессоров для настольных ПК с разблокированным множителем и даже начать выпускать более бюджетных моделей с такой особенностью. Во всяком случае на это намекнул один из руководителей компании.

В одном из интервью вице-президент и генеральный менеджер по техническому маркетингу клиентского сегмента Intel Роберт Хэллок (Robert Hallock) заявил, что Intel хочет выпускать «всё больше и больше разблокированных моделей». Он добавил, что возможность разгона CPU не должна быть доступна только тем, кто готов потратить на процессор больше.

Такое заявление топ-менеджера Intel говорит о вероятном отступлении компании от своей нынешней политики, согласно которой традиционный разгон с помощью множителя доступен только в процессорах серии «K». Эти чипы, как правило, дороже моделей без этого суффикса. Intel не назвала конкретные продукты, к которым будет применяться новая политика разгона, или сроки их выпуска. На данный момент неизвестно относится ли заявление Хэллока к будущим сериям настольных чипов или Intel планирует реализовать новый подход в долгосрочной перспективе.

«Со временем вы увидите всё больше и больше разблокированных моделей. Это наша цель. Разгон не должен быть доступен только тем, кто готов потратить на процессор самую высокую цену. Не все могут позволить себе потратить столько денег [...], но это не значит, что они не такие же энтузиасты, как те, кто может потратить на процессор 500 долларов. Они тоже увлекаются компьютерами и заслуживают такого же уровня функциональности процессоров, и именно это мы планируем реализовать в нашей дорожной карте», — Роберт Хэллок.

Сообщается, что Intel также меняет подход к работе на рынке самостоятельной сборки настольных ПК. По словам Хэллока, сегмент самостоятельной сборки настольных ПК теперь управляется отдельно от OEM-бизнеса Intel, что даёт компании больше возможностей адаптировать продукты и функции для розничных сборщиков, а не крупных системных вендоров.

Хэллок не объяснил, до какой степени на уровне платформы будет распространяться новая политика вокруг возможностей разгона процессоров. В настольных системах Intel доступ к разгону зависит не только от процессора, но и от материнской платы и поддержки чипсета. Для более широкого внедрения, скорее всего, потребуется нечто большее, чем просто расширение ассортимента недорогих моделей процессоров с возможностью разгона.