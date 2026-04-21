Тим Кук продолжит представлять Apple в отношениях с властями по всему миру

В сентябре нынешний гендиректор Apple Тим Кук (Tim Cook) уступит свой пост Джону Тернусу (John Ternus) и займёт должность исполнительного председателя совета директоров. На новой должности он по-прежнему будет участвовать в ключевой области деятельности компании — останется представителем Apple в контактах с органами власти по всему миру.

Разговоры об отставке Тима Кука с поста гендиректора Apple ходили уже не первый год, но один из важнейших вопросов оставался открытым. Господин Кук преуспел в активном взаимодействии с органами государственной власти по всему миру, и новому главе компании, вероятно, пришлось бы взять на себя и эту непростую обязанность.

Теперь Apple дала ответ на этот вопрос, объявив, что на новой должности исполнительного председателя совета директоров Тим Кук продолжит участвовать во взаимодействии с политическими структурами по всему миру. «В качестве исполнительного председателя [совета директоров] Кук будет оказывать помощь в определённых аспектах деятельности компании, включая взаимодействие с политиками по всему миру», — говорится в сообщении Apple.

Такой сценарий также допускался, и он подтверждает огромное влияние Кука в отношениях с органами государственной власти, особенно с правительствами США и Китая. Он неоднократное посещал КНР, а также встречался с президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump).