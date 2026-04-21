Сегодня 21 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости процессоры Вышли обзоры Ryzen 9 9950X3D2: на 4 % бы...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Вышли обзоры Ryzen 9 9950X3D2: на 4 % быстрее предшественника, но в играх разницы нет

Завтра стартуют продажи флагманского процессора Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition с двойным 3D V-Cache. Компания AMD оценила новинку в $900 и позиционирует чип не для игр, а скорее, как решение для создания контента. Портал Tom’s Hardware протестировал чип. Согласно результатам, по игровой производительности Ryzen 9 9950X3D2 сравнялся с чисто игровым Ryzen 9800X3D. А вот производительность в рабочих задачах в среднем выросла всего на 4 % по сравнению с Ryzen 9 9950X3D.

Источник изображений: Tom's Hardware

В составе Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition используются 16 ядер Zen 5 с поддержкой 32 потоков. Для процессора заявлена Boost-частота до 5,6 ГГц (на 100 МГц ниже, чем у модели Ryzen 9 9950X3D), наличие 192 Мбайт кеш-памяти L3 и номинальный показатель TDP 200 Вт. Общий объём кеш-памяти процессора (включая L2) составляет 208 Мбайт. Большого объёма кеш-памяти L3 компания AMD достигла за счёт использования двух кристаллов дополнительной кеш-памяти 3D V-Cache. Обычный Ryzen 9 9950X3D оснащён одним кристаллом 3D V-Cache.

Средняя многопоточная производительность

Портал Tom’s Hardware пишет, что в многопоточных задачах AMD снова превзошла саму себя, но незначительно. Новый Ryzen 9 9950X3D2 почти на 4 % быстрее, чем Ryzen 9 9950X3D с одним кристаллом дополнительной кеш-памяти 3D V-Cache, и на 7,4 % быстрее, чем обычный Ryzen 9 9950X без 3D V-Cache. Новый чип AMD также быстрее, чем недавний Core Ultra 7 270K Plus, но при этом всего на 9 %, хотя стоит в три раза дороже.

Средняя однопоточная производительность

Примечательно, что в однопоточных задачах наблюдается небольшое снижение производительности, что объясняется несколько более низкими пиковыми тактовыми частотами Ryzen 9 9950X3D2. В рейтинге Tom’s Hardware по однопоточной производительности лидируют процессоры Intel, занимая первые три верхние строчки. На первом месте находится Core Ultra 7 270K Plus, на втором — Core Ultra 9 285K, на третьем — Core i9-14900K. Новый чип AMD находится ближе к середине списка, ниже Ryzen 7 9850X3D, значительно прибавившего за счёт увеличения тактовой частоты.

В задачах рендеринга Ryzen 9 9950X3D2 стабильно опережает Ryzen 9 9950X3D примерно на 5 %. В Cinebench 2024 версия чипа с двойным кешем опережает обычный Ryzen 9 9950X3D на 4 % в многопоточном тесте и на 1,7 % — в однопоточном. AMD заявляет о значительном превосходстве Ryzen 9 9950X3D2 в других приложениях, особенно в Blender. На практике же Ryzen 9 9950X3D2 опережает модель 9950X3D на 3–4 % в зависимости от сцены. По сравнению с 270K Plus Ryzen 9 9950X3D2 быстрее на 13–18 %. В бенчмарках с трассировкой лучей и путей Ryzen 9 9950X3D2 также демонстрирует преимущество: он на 4 % быстрее, чем Ryzen 9 9950X3D, в V-Ray 6 и на 5 % быстрее в OSPRay Studio.

Производительность в продуктивных приложениях и бенчмарках
При 10-битном кодировании x265 с помощью HandBrake процессор Ryzen 9 9950X3D2 справился с задачей на 2,3 % быстрее, чем версия с одним кристаллом дополнительного кеша. В тесте AV1 он показал на 6,4 % более высокую частоту кадров в секунду, а при использовании x264 производительность Ryzen 9 9950X3D2 была на 8,7 % выше, чем у Ryzen 9 9950X3D. При декодировании с помощью декодера dav1d процессор Ryzen 9 9950X3D2 показал на 5 % более высокую скорость при разрешении 4K и 1080p по сравнению с Ryzen 9 9950X3D.

В Photoshop Ryzen 9 9950X3D2 опережает версию с одним дополнительным кристаллом кеш-памяти на 1,7 % и базовую версию 9950X — на 3,1 %. В Premiere Pro ситуация меняется не только с учётом более доминирующей позиции Intel, но и с учётом динамики между 9950X3D2 и 9950X3D. В тесте Premiere новый Ryzen 9 9950X3D2 оказался медленнее Ryzen 9 9950X3D, хотя и всего на 0,7 %. В DaVinci Resolve модель Ryzen 9 9950X3D2 опережает 9950X3D на 2,8 %. С остальными результатами тестов продуктивной производительности можно ознакомиться в галерее выше, а также в обзоре Tom's Hardware.

Средняя производительность в играх (разрешение 1080p)

Согласно результатам игровых тестов Tom’s Hardware, Ryzen 9 9950X3D2 действительно быстрее версии Ryzen 9 9950X3D с одним кристаллом дополнительной кеш-памяти 3D V-Cache. Но эта разница составляет всего 0,8 % в среднем и 1,3 % — в лучшем случае. Такой незначительный прирост позволяет говорить, что игровая производительность у чипов фактически одинаковая.

Игровые тесты (разрешение 1080p)
По сравнению с самым быстрым игровым процессором Intel — Core i9-14900K — AMD Ryzen 9 9950X3D2 быстрее на 23 %. А по сравнению с недавно выпущенным Core Ultra 7 270K Plus модель Ryzen 9 9950X3D2 быстрее на 24 %. При этом следует учитывать, что оба процессора Intel значительно дешевле Ryzen 9 9950X3D2.

Ryzen 9 9950X3D и без того был энергозатратным процессором, а версия с двумя кристаллами кеш-памяти обладает ещё более высоким энергопотреблением. Если Ryzen 9 9950X3D потреблял около 200 Вт при многопоточных нагрузках, то модель с двумя кешами потребляет около 250 Вт, а в некоторых случаях показатель может достигать 278 Вт в приложениях и 318 Вт при искусственной нагрузке с помощью Prime95 с отключёнными инструкциями AVX. И всё же максимальное потребление нового чипа на 12 % меньше, чем пиковое у Core i9-14900K, отмечает Tom’s Hardware.

Энергопотребление в играх

В режиме ожидания Ryzen 9 9950X3D2 показывает хорошие результаты. В режиме полного бездействия он не уступает Ryzen 7 7800X3D, Core i9-14900K и Ryzen 9 9950X3D. Однако при активном режиме ожидания (воспроизведение видео на YouTube) энергопотребление чипа возрастает до 38 Вт, что на 11,7 % (или 4 Вт) больше, чем у Ryzen 9 9950X3D.

Температура в играх

В выводах Tom’s Hardware говорится, что Ryzen 9 9950X3D2 — это действительно лучший потребительский процессор AMD, даже если он и демонстрирует незначительный прирост реальной многопоточной производительности в 3,9 % по сравнению с Ryzen 9 9950X3D. Его сильные стороны проявляются в специфических задачах, таких как анализ данных, где Ryzen 9 9950X3D2 показывает себя с лучшей стороны. Большинству обычных потребителей такой чип явно не нужен. Он подойдёт только тем, кому необходима такая вычислительная мощность, независимо от цены.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой
Дефицит процессоров бьёт по рынку сильнее, чем рынок памяти
AMD достигла рекордной капитализации в $454 млрд, почти на треть обойдя Intel
AMD выпустит спецверсию Ryzen 7 5800X3D 10 YRS AMD AM4 Anniversary Edition по случаю 10-летия AM4
Руководитель Intel намекнул на появление доступных CPU с поддержкой разгона
От исторического максимума 2000 года курс акций Intel отделяют всего 8 %
Теги: ryzen 9000x3d, процессор, обзоры
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российские путешественники лишились доступа к «Госуслугам», банкам и другим отечественным сервисам из-за борьбы с VPN
Xiaomi представила свой первый смартфон с вентилятором — геймерский Redmi K90 Max с батареей на 8550 мА·ч
CATL представила LFP-аккумулятор 3-го поколения: почти полная зарядка за шесть минут
Россиянин не смог запустить Atomic Heart в VK Play — поддержка предложила включить VPN
Создатель диспетчера задач Windows объяснил, почему инструмент врёт о загрузке процессора — и почему это не исправить
«Турбо облако» представило платформу для быстрого запуска ИИ-моделей с поминутной тарификацией и автоматическим масштабированием 5 мин.
Xbox снизила стоимость Game Pass Ultimate и PC Game Pass, но Call of Duty на релизе в подписке больше не будет 3 ч.
Пионер не всегда готов: ФНС заблокировала разработчикам Pioner банковские счета в России за неуплату налогов 3 ч.
Microsoft заверила, что Windows 11 прекрасно обходится без стороннего антивируса 4 ч.
Telegram оштрафовали в России на 7 млн рублей за неудаление запрещёнки 4 ч.
Starfield впервые за три года возглавила недельный чарт продаж в США — всё благодаря релизу на PS5 4 ч.
Тим Кук продолжит представлять Apple в отношениях с властями по всему миру 5 ч.
«Чисто сюжетное приключение»: инсайдер раскрыл новые подробности Assassin’s Creed Black Flag Resynced 5 ч.
Представлена функция OpenAI Chronicle — аналог скандальной Windows Recall, но для программистов 6 ч.
Британия проверит Telegram, Teen Chat и Chat Avenue на соблюдение закона по защите детей в Cети 6 ч.
AOC выпустила 31,5-дюймовый игровой QD-OLED-монитор Agon Pro AG326UZD2 с 4K и 240 Гц 58 мин.
В ВТБ призвали к партнёрству с Китаем для развития суверенного ИИ 2 ч.
Kioxia представила быстрый твердотельный накопитель EG7 на основе 218-слойной 3D QLC NAND 3 ч.
Google и CoreWeave взялись за «мусорные» облигации на миллиарды долларов 3 ч.
Китайская X Square Robot создала роботов для мелких домашних дел — они умеют собирать мусор и составлять букеты 3 ч.
Вышли обзоры Ryzen 9 9950X3D2: на 4 % быстрее предшественника, но в играх разницы нет 3 ч.
Глава Microsoft пообещал досрочно ввести в эксплуатацию самый мощный в мире ИИ ЦОД проекта Fairwater 4 ч.
Sony и Honda почти закрыли совместное предприятие после остановки электромобильного проекта Afeela 5 ч.
Представлен компактный планшет Oppo Pad Mini с флагманским процессором 5 ч.
Руководитель Intel намекнул на появление доступных CPU с поддержкой разгона 6 ч.