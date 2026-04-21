CATL представила LFP-аккумулятор 3-го поколения: почти полная зарядка за шесть минут

Компания CATL на своём мероприятии Tech Day представила прорыв в области аккумуляторных технологий — тяговый литий-железо-фосфатный (LFP) аккумулятор Shenxing 3-го поколения, способный полностью зарядиться всего за шесть минут. Аккумулятор обеспечивает самое низкое в мире внутреннее сопротивление для сверхбыстрой зарядки — всего 0,25 миллиома, что на 50 % ниже среднего показателя по отрасли.

Источник изображения: CATL

Источник изображения: CATL

По данным CATL, новый аккумулятор демонстрирует более высокую скорость зарядки, чем недавно представленная батарея BYD Blade Battery 2.0:

  • от 10 до 35 %: 1 минута;
  • от 10 до 80 %: 3 минуты 44 секунды;
  • от 10 до 98 %: 6 минут 27 секунд;
  • от 10 до 98 %: 9 минут при температуре -30 °C.
Источник изображения: CarNewsChina

Источник изображения: CarNewsChina

CATL также показала литий-ионный аккумулятор Qilin третьего поколения, который демонстрирует аналогичную скорость зарядки.

CATL рассказала, что аккумулятор Shenxing 3-го поколения использует несколько ключевых технологических инноваций:

  • Технология охлаждения плеч ячеек: повышает эффективность охлаждения на дополнительные 20 %.
  • Технология точного измерения температуры: обеспечивает точный многоточечный мониторинг температуры каждой ячейки.
  • Технология самоподогрева: использует импульсный быстрый нагрев для решения проблем сверхбыстрой зарядки при низких температурах.

CATL представила импульсную технологию самоподогрева аккумулятора при низких температурах, которая обеспечивает сверхбыструю зарядку без необходимости использования специализированной зарядной инфраструктуры. Компания утверждает, что после 1000 циклов сверхбыстрой зарядки батарея поддерживает состояние здоровья (State of Health, SoH) выше 90 %.

CATL также представила интегрированное решение для сверхбыстрой зарядки и замены батарей, обеспечивающее пользователям гибкость даже в экстремальных условиях – при температуре -30 °C электромобиль можно зарядить до 98 % всего за 9 минут или просто заменить батарею.

Источник изображения: CarNewsChina

Источник изображения: CarNewsChina

По данным аналитиков, в 2025 году CATL занимала первое место на рынке силовых батарей с долей 48,3 %, на втором месте —BYD с долей 17 %, а замыкала тройку лидеров CALB с 5,9 %. В первом квартале 2026 года доля CATL превысила 50 %.

Источник изображения: China EV DataTracker

Источник изображения: China EV DataTracker

Теги: catl, аккумулятор, силовой, электромобиль
catl, аккумулятор, силовой, электромобиль
