Kioxia представила быстрый твердотельный накопитель EG7 на основе 218-слойной 3D QLC NAND

Образец накопителя Kioxia BG7 на основе 218-слойной памяти 3D NAND TLC был представлен в январе. Устройства ёмкостью от 256 до 2028 Гбайт обеспечивали скорости чтения до 7 Гбайт/с и записи до 6 Гбайт/с, а также производительность до 1 млн IOPS. Представленный сегодня EG7 предлагает практически идентичную ёмкость и производительность, но использует 218-слойную флеш-память QLC.

BG7 и EG7 — это накопители стандарта PCIe 4.0, выпускаемые в форматах M.2 2230, 2242 и 2280. Они используют архитектуру без выделенного DRAM-буфера. По сути, EG7 — это версия BG7 с QLC-памятью. Официальные данные о ресурсе EG7 пока не опубликованы. Kioxia заявляет о поддержке SED (самошифрования) в соответствии со спецификацией TGC Opal v2.02. В настоящее время накопитель проходит тестирование у некоторых OEM-производителей ПК. Поставки EG7 должны начаться в этом квартале.

«Технология QLC продолжает расширять возможности клиентских накопителей, обеспечивая привлекательную ценность без ущерба для пользовательского опыта. С серией EG7 мы позволяем производителям ПК предлагать производительные и энергоэффективные накопители для более широкого спектра систем по более доступной цене», — прокомментировал анонс накопителя директор по продажам и генеральный менеджер подразделения SSD компании Kioxia America Невилл Ичхапория (Neville Ichhaporia).

Компания SK hynix недавно анонсировала свой похожий накопитель PQC21 с 321-слойной 3D NAND-памятью QLC и интерфейсом PCIe 4.0. Он доступен только в формате M.2230, с ёмкостью 1 и 2 Тбайт, и предназначен для ПК с искусственным интеллектом. SK hHynix оснастила его SLC-кэшем для увеличения скорости записи. Фактические данные о производительности пока не опубликованы, поэтому прямое сравнение с EG7 невозможно.

Материалы по теме
Конец 40-летней памяти: Kioxia прекратит выпуск планарной 2D NAND к 2028 году
Kioxia представила серверный SSD Super High IOPS — он ускорит работу ИИ на чипах Nvidia
Kioxia анонсировала SSD серии GP на базе XL-Flash для ИИ-нагрузок
Китай снова запнулся при запуске производства HBM3 — планы по ИИ-ускорителям под угрозой
SK hynix начала массовое производство модулей памяти SOCAMM2 объёмом 192 Гбайт для Nvidia Vera Rubin
Для самых мощных видеокарт: Micron начала поставки 3-Гбайт чипов GDDR7 со скоростью 32 Гбит/с
Российские путешественники лишились доступа к «Госуслугам», банкам и другим отечественным сервисам из-за борьбы с VPN
Xiaomi представила свой первый смартфон с вентилятором — геймерский Redmi K90 Max с батареей на 8550 мА·ч
CATL представила LFP-аккумулятор 3-го поколения: почти полная зарядка за шесть минут
Россиянин не смог запустить Atomic Heart в VK Play — поддержка предложила включить VPN
Создатель диспетчера задач Windows объяснил, почему инструмент врёт о загрузке процессора — и почему это не исправить
«Турбо облако» представило платформу для быстрого запуска ИИ-моделей с поминутной тарификацией и автоматическим масштабированием 5 мин.
Xbox снизила стоимость Game Pass Ultimate и PC Game Pass, но Call of Duty на релизе в подписке больше не будет 3 ч.
Пионер не всегда готов: ФНС заблокировала разработчикам Pioner банковские счета в России за неуплату налогов 3 ч.
Microsoft заверила, что Windows 11 прекрасно обходится без стороннего антивируса 4 ч.
Telegram оштрафовали в России на 7 млн рублей за неудаление запрещёнки 4 ч.
Starfield впервые за три года возглавила недельный чарт продаж в США — всё благодаря релизу на PS5 4 ч.
Тим Кук продолжит представлять Apple в отношениях с властями по всему миру 5 ч.
«Чисто сюжетное приключение»: инсайдер раскрыл новые подробности Assassin’s Creed Black Flag Resynced 5 ч.
Представлена функция OpenAI Chronicle — аналог скандальной Windows Recall, но для программистов 6 ч.
Британия проверит Telegram, Teen Chat и Chat Avenue на соблюдение закона по защите детей в Cети 6 ч.
AOC выпустила 31,5-дюймовый игровой QD-OLED-монитор Agon Pro AG326UZD2 с 4K и 240 Гц 58 мин.
В ВТБ призвали к партнёрству с Китаем для развития суверенного ИИ 2 ч.
Google и CoreWeave взялись за «мусорные» облигации на миллиарды долларов 3 ч.
Китайская X Square Robot создала роботов для мелких домашних дел — они умеют собирать мусор и составлять букеты 3 ч.
Вышли обзоры Ryzen 9 9950X3D2: на 4 % быстрее предшественника, но в играх разницы нет 3 ч.
Глава Microsoft пообещал досрочно ввести в эксплуатацию самый мощный в мире ИИ ЦОД проекта Fairwater 4 ч.
Sony и Honda почти закрыли совместное предприятие после остановки электромобильного проекта Afeela 5 ч.
Представлен компактный планшет Oppo Pad Mini с флагманским процессором 5 ч.
Руководитель Intel намекнул на появление доступных CPU с поддержкой разгона 6 ч.