Эпоха Apple Mac на процессорах Intel скоро закончится — поддержку грядущей macOS 27 они не получат

Портал MacRumors напомнил, что macOS 26 Tahoe станет последней основной версией операционной системы macOS для компьютеров Mac на базе процессоров Intel. Об этом сама компания Apple заявила ещё на выставке WWDC 2025.

Предстоящий выпуск macOS 27 будет совместим только с компьютерами Mac на базе процессоров Apple, то есть для установки обновления понадобится Mac с чипом серии M или MacBook Neo с чипом A18 Pro. Бета-версия macOS 27 ожидается в июне, а полноценный релиз, скорее всего, состоится в сентябре.

Актуальная macOS Tahoe совместима со следующими моделями компьютеров Mac: MacBook Neo (2026), MacBook Air с чипом Apple (2020 и новее), MacBook Pro с чипом Apple (2020 и новее), MacBook Pro (16 дюймов, 2019), MacBook Pro (13 дюймов, 2020, с четырьмя портами Thunderbolt 3), iMac (2020 и новее), Mac mini (2020 и новее), Mac Studio (2022 и новее), а также Mac Pro (2019 и новее).

К компьютерам Mac на базе процессоров Intel, которые могут работать под управлением macOS Tahoe, но не будут совместимы с macOS 27, относятся 16-дюймовый MacBook Pro (2019), 27-дюймовый iMac (2020), 13-дюймовый MacBook Pro (2020, с четырьмя портами Thunderbolt 3) и Mac Pro (2019).

Точная информация о совместимости macOS 27 с компьютерами Mac на базе процессоров Apple пока отсутствует, но предполагается, что обновление будет поддерживать все компьютеры Mac с чипами M1 и новее.

macos 27, apple, операционная система, intel
