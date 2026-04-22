Oppo представила смартфоны Find X9s и Find X9s Pro для разных рынков

Помимо флагманского смартфона Find X9 Ultra, компания Oppo представила модели попроще — Find X9s для мировых рынков и Find X9s Pro для Китая. Find X9s оснащён 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1256 × 2760 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i.

В основе Find X9s используется процессор MediaTek Dimensity 9500s в сочетании с 12 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 Гбайт. На задней панели расположена тройная камера с 50-Мп основным объективом с оптической стабилизацией изображения, 50-Мп телеобъективом с оптической стабилизацией изображения и 50-Мп сверхширокоугольным объективом с автофокусом. Для селфи предусмотрена 32-Мп камера. Основная и фронтальная камеры могут снимать в 4K.

Устройство получило аккумулятор ёмкостью 7025 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Размеры Find X9s составляют 156,98 × 73,93 × 7,99 мм, а вес — 202 г. Смартфон доступен в цветах Midnight Grey, Lavender Sky и Sunset Orange. Он работает под управлением Android 16 с оболочкой ColorOS 16.

Модель Find X9s Pro оснащена 6,32-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1216 × 2640 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Основная камера у смартфона — 200-Мп с оптической стабилизацией изображения. Устройство также получило 200-Мп перископический телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения и 50-Мп сверхширокоугольный объектив с автофокусом. За настройки камеры, как и во флагмане Ultra, отвечала компания Hasselblad. Основная камера может снимать в 8K. Спереди у устройства находится 32-Мп камера для селфи, она снимает в 4K.

В основе Find X9s Pro используется процессор Dimensity 9500. Ёмкость батареи такая же, как у модели Find X9s — 7025 мА·ч, она поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт.

Стоимость Find X9s Pro в Китае составляет 5299 юаней (около $777) за версию с 12/256 Гбайт памяти, 5699 юаней (около $835) за вариант с 12/512 Гбайт памяти, 5999 юаней (около $879) за модель с 16/512 Гбайт памяти и 6999 юаней (около $1026) за максимальную конфигурацию с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт постоянной памяти. Смартфон доступен в зелёном, оранжевом, белом цветах и в оттенке «титан».