Oppo представила смартфоны Find X9s и Find X9s Pro для разных рынков

Помимо флагманского смартфона Find X9 Ultra, компания Oppo представила модели попроще — Find X9s для мировых рынков и Find X9s Pro для Китая. Find X9s оснащён 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1256 × 2760 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i.

Find X9s. Источник изображений: Oppo

Find X9s. Источник изображений: Oppo

В основе Find X9s используется процессор MediaTek Dimensity 9500s в сочетании с 12 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 Гбайт. На задней панели расположена тройная камера с 50-Мп основным объективом с оптической стабилизацией изображения, 50-Мп телеобъективом с оптической стабилизацией изображения и 50-Мп сверхширокоугольным объективом с автофокусом. Для селфи предусмотрена 32-Мп камера. Основная и фронтальная камеры могут снимать в 4K.

Find X9s

Find X9s

Устройство получило аккумулятор ёмкостью 7025 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Размеры Find X9s составляют 156,98 × 73,93 × 7,99 мм, а вес — 202 г. Смартфон доступен в цветах Midnight Grey, Lavender Sky и Sunset Orange. Он работает под управлением Android 16 с оболочкой ColorOS 16.

Find X9s Pro

Find X9s Pro

Модель Find X9s Pro оснащена 6,32-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1216 × 2640 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Основная камера у смартфона — 200-Мп с оптической стабилизацией изображения. Устройство также получило 200-Мп перископический телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения и 50-Мп сверхширокоугольный объектив с автофокусом. За настройки камеры, как и во флагмане Ultra, отвечала компания Hasselblad. Основная камера может снимать в 8K. Спереди у устройства находится 32-Мп камера для селфи, она снимает в 4K.

Find X9s Pro

Find X9s Pro

В основе Find X9s Pro используется процессор Dimensity 9500. Ёмкость батареи такая же, как у модели Find X9s — 7025 мА·ч, она поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт.

Find X9s Pro

Find X9s Pro

Стоимость Find X9s Pro в Китае составляет 5299 юаней (около $777) за версию с 12/256 Гбайт памяти, 5699 юаней (около $835) за вариант с 12/512 Гбайт памяти, 5999 юаней (около $879) за модель с 16/512 Гбайт памяти и 6999 юаней (около $1026) за максимальную конфигурацию с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт постоянной памяти. Смартфон доступен в зелёном, оранжевом, белом цветах и в оттенке «титан».

Материалы по теме
Анонсированы смарт-часы Oppo Watch X3 в титановом корпусе по цене $445
Представлен компактный планшет Oppo Pad Mini с флагманским процессором
Представлен флагман Oppo Find X9 Ultra с камерами Hasselblad, съёмным объективом и ценой €1699
Xiaomi представила свой первый смартфон с вентилятором — геймерский Redmi K90 Max с батареей на 8550 мА·ч
Xiaomi представила смартфон Poco M8s 5G с батареей на 7000 мА·ч по цене от $189
Huawei представила смартфон Pura 90 — тройная камера, 6,8" экран, 7-мм корпус и аккумулятор на 6500 мА·ч
Теги: oppo, смартфоны, dimensity 9500s, dimensity 9500
oppo, смартфоны, dimensity 9500s, dimensity 9500
CATL представила LFP-аккумулятор 3-го поколения: почти полная зарядка за шесть минут
В ближайшие годы человек станет «ходячим суперкомпьютером» с ИИ
Российские путешественники лишились доступа к «Госуслугам», банкам и другим отечественным сервисам из-за борьбы с VPN
Microsoft заверила, что Windows 11 прекрасно обходится без стороннего антивируса
Xiaomi представила свой первый смартфон с вентилятором — геймерский Redmi K90 Max с батареей на 8550 мА·ч
«Яндекс» адаптировала чат с «Алисой AI» для незрячих и слабовидящих пользователей, добавив поддержку скринридеров 21 мин.
OpenAI привлечёт партнёров для продвижения Codex на корпоративном рынке 24 мин.
Публикация ссылок в X через сторонние приложения подорожала в 20 раз 2 ч.
OpenAI выпустила ChatGPT Images 2.0, которая впервые безошибочно отрисовала текст на сгенерированных изображениях 2 ч.
MWS: в России продолжается олигополизация IT-рынка, а самым конкурентным рынком ПО остаётся рынок ИИ 7 ч.
Новая статья: Линия защиты: обзор виртуальных машин и песочниц для Android 9 ч.
Эпоха Apple Mac на процессорах Intel скоро закончится — поддержку грядущей macOS 27 они не получат 9 ч.
Спустя три года разработки Ubisoft отменила воксельную песочницу Alterra — амбициозный гибрид Animal Crossing и Minecraft 11 ч.
«Турбо облако» представило платформу для быстрого запуска ИИ-моделей с поминутной тарификацией и автоматическим масштабированием 11 ч.
Xbox снизила стоимость Game Pass Ultimate и PC Game Pass, но Call of Duty на релизе в подписке больше не будет 13 ч.
SpaceX не скрывает, что может не освоить Луну и Марс, а также не построить ЦОД в космосе 2 ч.
Oppo представила смартфоны Find X9s и Find X9s Pro для разных рынков 3 ч.
Девятидневное ралли подняло курс акций Qualcomm на 11 %, показав лучшую динамику с 2018 года 4 ч.
«Мы снова изменим мир»: будущий гендир Apple Тернус пообещал впечатляющие устройства и сервисы 9 ч.
Framework превратила модульный ноутбук Laptop 16 в «почти десктоп», анонсировав OCuLink Dev Kit 9 ч.
Logitech, подвинься: Framework готовит беспроводную клавиатуру с тачпадом и открытой архитектурой 9 ч.
Lenovo выпустила почти квадратный моноблок ThinkCentre X AIO Aura Edition на базе Intel Panther Lake 10 ч.
Asus выпустила ProArt PA40SU — внешний контейнер для M.2 SSD со скоростью до 40 Гбит/с 10 ч.
Анонсированы смарт-часы Oppo Watch X3 в титановом корпусе по цене $445 11 ч.
Fermi 2.0: из проекта мега-ЦОД им. Трампа ушёл не только гендир, но и главбух 11 ч.